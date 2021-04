Le vaccin AstraZeneca COVID-19 provoque des caillots sanguins très rares, selon le régulateur européen

Le vaccin COVID-19 fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford peut parfois provoquer des caillots sanguins inhabituels, accompagnés de plaquettes anormalement basses – les petites cellules sanguines impliquées dans la coagulation – selon une enquête de l’Agence européenne des médicaments (EMA) de l’Union européenne.

Ces rares du sang les caillots et une faible numération plaquettaire doivent être répertoriés comme effets secondaires possibles de le vaccin , Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA, a déclaré lors d’une conférence de presse 7 avril, selon le correspondant de Science Magazine Kai Kupferschmidt. Les personnes qui reçoivent les vaccins doivent rester conscientes de ces effets secondaires potentiels, en particulier dans les deux premières semaines de leur vaccination, a-t-elle déclaré. selon CNN .

Malgré le risque de caillot sanguin, l’enquête « a confirmé que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du COVID-19 l’emportent globalement sur les risques d’effets secondaires », a déclaré Cooke.

Cependant, l’EMA ne dispose pas encore des données pour affirmer que c’est vrai pour tous les groupes de personnes, a déclaré Sabine Straus, présidente du comité d’évaluation des risques de pharmacovigilance (PRAC), lors de la conférence de presse. Lorsqu’on lui a demandé si les risques du vaccin pouvaient réellement l’emporter sur les avantages dans certains groupes d’âge, Straus a déclaré: «Pour le moment, c’est quelque chose à laquelle il est très difficile de répondre parce que les essais cliniques … nous n’avons pas toutes les données stratifiées par âge disponibles», selon à CNN.

Dans son enquête, le PRAC a examiné en profondeur 62 cas de thrombose du sinus veineux cérébral, dans laquelle des caillots se forment dans les canaux veineux qui drainent le sang du cerveau , A rapporté CNN. Ils ont également analysé 24 cas de thrombose veineuse splanchnique, dans laquelle des caillots se forment dans une ou plusieurs veines de l’abdomen, telles que celles reliées à la foie et rate .

Ces cas ont été signalés à la base de données de l’UE sur la sécurité des médicaments et 18 ont été mortels, a déclaré Straus. Et au 4 avril, « 34 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Espace économique européen et au Royaume-Uni » (L’Espace économique européen comprend des membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.)

La fréquence globale des conditions a été difficile à évaluer, mais Straus a déclaré qu’elle estime qu ‘«environ une personne sur 100 000» vaccinée avec AstraZeneca pourrait être affectée. Le taux de cas signalés peut varier en fonction de la qualité du système de notification dans un pays donné et de la qualité du diagnostic et de l’identification des cas, de sorte que le taux exact doit encore être confirmé, a-t-elle noté.

Le Comité consultatif américain sur les pratiques d’immunisation (ACIP) a également été à la recherche de caillots sanguins liés aux vaccins à ARNm COVID-19 développés par Moderna et Pfizer – deux des trois vaccins COVID-19 approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis avec le vaccin Johnson & Johnson. Avec plus de 50 millions de coups de feu dans les armes, le taux de caillots sanguins chez les personnes vaccinées aux États-Unis ne semble pas plus élevé que celui observé dans la population générale, selon un rapport publié le 1er mars . Ces données suggèrent que ces effets secondaires rares semblent uniquement liés au vaccin AstraZeneca, et non à l’un ou l’autre des vaccins à base d’ARNm.

Le PRAC n’a pas pu identifier de manière définitive les facteurs de risque spécifiques, tels que l’âge, le sexe ou les antécédents de caillots sanguins, qui pourraient rendre une personne sujette aux rares troubles de la coagulation qui semblent être liés au vaccin AstraZeneca, a déclaré Cooke. Cependant, elle a également déclaré que, jusqu’à présent, la plupart des cas signalés sont survenus chez des femmes de moins de 60 ans et dans les deux semaines suivant la vaccination, selon CNN.

Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer si les effets secondaires sont vraiment plus fréquents chez les femmes ou s’il existe d’autres facteurs de risque en jeu.

De même, « les données actuellement disponibles ne nous ont pas permis d’identifier une cause précise de ces complications », a déclaré Straus. « Des explications plausibles ont été avancées », a-t-elle déclaré.

Par exemple, le vaccin peut déclencher une réponse immunitaire similaire à la «thrombocytopénie induite par l’héparine» (TIH) – une condition dans laquelle les anticorps générés par le système immunitaire attaquent les molécules et protéines clés qui réguleraient normalement la coagulation sanguine, a déclaré Straus.

Plus précisément, ces auto-anticorps ciblent des complexes composés d’héparine (une molécule qui fluidifie le sang) et de facteur plaquettaire 4 (une protéine sécrétée par les plaquettes pour atténuer les effets de l’héparine), selon un rapport de 2007 du Journal médical de troisième cycle . Lorsque les anticorps s’accrochent à ce complexe, ils modifient sa structure physique et le font apparaître «étranger» au système immunitaire, de sorte que le système immunitaire génère alors de nouveaux anticorps pour le cibler. Le complexe revêtu d’anticorps se branche ensuite sur un récepteur sur les plaquettes, poussant les cellules en hyperpulsion et provoquant des caillots sanguins.

Des chercheurs en Allemagne et en Norvège ont signalé des cas de type HIT chez des patients vaccinés avec les injections d’AstraZeneca, et ils ont également identifié des anticorps qui pourraient être à l’origine de la réaction, NPR a rapporté .

Alternativement, certains scientifiques pensent que le vaccin peut perturber le soi-disant système du complément, une partie du système immunitaire qui aide à éliminer les agents pathogènes et les cellules infectées du corps, Science Magazine a rapporté . La protéine de pointe, une structure qui colle à la coronavirus , peut se lier à la muqueuse des vaisseaux sanguins et activer ce système complémentaire; chez certaines personnes, le système du complément peut alors finir par attaquer les vaisseaux sanguins eux-mêmes, conduisant à des caillots sanguins.

Quelque chose de similaire peut se produire en réponse au vaccin AstraZeneca, qui incite les cellules du corps à construire des protéines de pointe, a rapporté la Science, mais ce n’est qu’une théorie pour le moment.

« Nous pouvons nous attendre à ce qu’il y ait de nouvelles informations et de nouvelles recommandations au fil du temps », a déclaré Cooke lors de la conférence de presse.

À la lumière des nouvelles données, la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle offrirait une option de vaccin alternative aux adultes âgés de 30 ans et moins, Le New York Times a rapporté . De même, l’Allemagne a arrêté de distribuer le vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de 60 ans et moins la semaine dernière, selon CNN .

