Le vaccin AstraZeneca COVID-19 peut réduire la propagation du virus

Le vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 pourrait être en mesure de réduire la transmission du coronavirus, tout en arrêtant les maladies graves et les décès dus au COVID-19, suggèrent les premières données.

C’est la première fois qu’un vaccin montre qu’il peut arrêter la propagation du virus, selon la BBC . Pourtant, les experts préviennent que davantage de données sont nécessaires pour confirmer cette tendance.

Pour examiner la transmission, les chercheurs de l’Université d’Oxford ont effectué des tests hebdomadaires de coronavirus sur des participants britanniques inscrits à un essai de vaccin et ont constaté que le taux de résultats positifs diminuait d’environ 67% après que les participants aient reçu une dose. Un test négatif signifie qu’aucun virus n’est présent et réduit la probabilité qu’une personne soit infectée, même de manière asymptomatique. Les personnes sans virus détectable dans leurs voies respiratoires ne peuvent pas propager le virus. Le travail n’a pas encore été évalué par des pairs mais a été publié sous forme de pré-impression avec le Journal The Lancet .

D’autres études vaccinales, en revanche, ont principalement testé des personnes qui présentaient des symptômes de COVID-19, tout le monde n’était pas inscrit dans l’essai, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas dire combien de personnes vaccinées étaient asymptomatiques, mais toujours infectieuses pour les autres.

« S’il n’y avait pas d’impact d’un vaccin sur une infection asymptomatique, on s’attendrait à ce qu’un vaccin efficace convertisse simplement les cas graves en cas légers et les cas légers en cas asymptomatiques, avec la positivité globale de la PCR inchangée », ont écrit les auteurs dans l’étude. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé – le nombre total de points positifs a diminué.

Les experts ont fait preuve de prudence, affirmant que davantage de données étaient nécessaires avant que cette réduction de la transmission ne soit confirmée, selon le New York Times .

Et les données de ce vaccin ne peuvent pas être appliquées à d’autres pour le COVID-19. Cependant, il y a des indices que le vaccin Moderna peut également réduire la transmission; lorsque les participants sont venus pour leur deuxième dose de ce vaccin, ils ont également été testés pour le SRAS-CoV-2 et le taux de cas asymptomatiques a chuté de 60%, selon le Boston Herald.

L’essai AstraZeneca cherchait à déterminer si le vaccin prévenait une maladie grave et la mort. Ils ont constaté qu’une dose unique du vaccin est efficace à 76% pour protéger les personnes contre les maladies symptomatiques 22 jours après la vaccination. Ils ont également constaté que le moment de la deuxième dose avait un impact considérable sur l’efficacité; l’efficacité du vaccin est passée de 54,9% lorsque la deuxième dose était administrée moins de six semaines après la première injection à 82,4% lorsque les deux doses étaient administrées à 12 semaines ou plus d’intervalle.

Cette découverte suggère que l’intervalle de dosage, et non le niveau de dosage, a le plus grand impact sur l’efficacité du vaccin, selon une déclaration . Le Royaume-Uni a adopté une approche différente de celle des autres pays en essayant de vacciner autant de personnes que possible avec une seule dose et en retardant la deuxième dose d’environ 12 semaines, selon la BBC. Certains experts ont averti que retarder le temps entre les doses pourrait cependant créer un espace pour l’émergence de nouvelles variantes, selon une perspective JAMA .

Le vaccin Oxford-AstraZeneca a été approuvé d’urgence au Royaume-Uni, mais n’a pas encore été approuvé aux États-Unis.Une personne sur six au Royaume-Uni, soit environ 10 millions, a été vaccinée au Royaume-Uni avec le vaccin Pfizer ou Oxford-AstraZeneca . Mais le Royaume-Uni a également approuvé le vaccin Moderna COVID-19 et recevra probablement des doses au printemps, selon la BBC .

