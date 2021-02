Le vaccin AstraZeneca Covid-19 est efficace à 76% 12 semaines après la première dose – étude d’Oxford

Le vaccin Covid-19 fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford est efficace à 76% contre le virus 12 semaines après avoir été administré en une seule dose, ont déclaré mardi des scientifiques de l’université.

Leurs résultats, dans une étude de pré-impression qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, montrent également que l’efficacité du jab s’améliore à 82,4% lorsqu’un deuxième coup est administré 12 semaines après le premier.

L’étude, publiée par l’Université d’Oxford dans la revue scientifique The Lancet, montre également une diminution de 67% du nombre de personnes testées positives parmi celles qui ont reçu le vaccin.

Les données renforcent la stratégie de vaccination du gouvernement britannique contre Covid-19 consistant à administrer des secondes doses jusqu’à 12 semaines après la première, dans le but de donner la dose initiale du vaccin à autant de personnes que possible dans un laps de temps plus court.

Les quatre médecins en chef du Royaume-Uni ont annoncé en décembre la stratégie de déploiement des jabs AstraZeneca-Oxford et Pfizer-BioNTech.

Cette décision a été autorisée par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) du gouvernement.

Mais le schéma posologique de 12 semaines contraste avec les propres recommandations de Pfizer pour l’utilisation du vaccin, qui disent que les deux injections doivent être administrées à 21 jours d’intervalle pour garantir son efficacité de 95%.

Le Royaume-Uni a maintenant vacciné plus de 10 millions de personnes contre le virus, la majorité d’entre elles ayant reçu la première dose de l’un de ses trois vaccins approuvés dans le pays à ce jour – Pfizer, AstraZeneca et Moderna.

