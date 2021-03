Le vaccin AstraZeneca COVID-19 a révélé une efficacité de 79% chez les adultes dans une étude américaine tant attendue

Les moniteurs de sécurité indépendants n’ont trouvé aucun effet secondaire grave, y compris un risque accru de caillots sanguins dans une étude de l’UE.

AstraZeneca a rapporté lundi que son COVID-19 Le vaccin a fourni une forte protection chez les adultes de tous âges dans une étude américaine attendue depuis longtemps, une découverte qui pourrait aider à rétablir la confiance du public dans le vaccin à travers le monde et à le rapprocher de l’autorisation aux États-Unis. Dans l’étude de 30000 personnes, le vaccin était efficace à 79% pour prévenir les cas symptomatiques de COVID-19 – y compris chez les personnes âgées. Il n’y a pas eu de maladies graves ou d’hospitalisations parmi les volontaires vaccinés, par rapport à cinq cas de ce type chez des participants qui ont reçu des injections factices – un petit nombre, mais conforme aux conclusions de la Grande-Bretagne et d’autres pays selon lesquelles le vaccin protège contre le pire de la maladie.

AstraZeneca a également déclaré que les moniteurs de sécurité indépendants de l’étude n’ont trouvé aucun effet secondaire grave, y compris aucun risque accru de caillots sanguins rares comme ceux identifiés en Europe, une peur qui a conduit de nombreux pays à suspendre brièvement les vaccinations la semaine dernière.

«J’espère que cela dissipera les doutes sur l’efficacité du vaccin», a déclaré Mene Pangalos, chef de la recherche biopharmaceutique d’AstraZeneca. The Associated Press. «Dans l’ensemble, là où le vaccin est utilisé, il s’est avéré très efficace. J’espère donc que l’étude américaine continuera à donner un élan au vaccin et à l’utiliser encore plus dans le monde. »

La société vise à déposer une demande auprès de la Food and Drug Administration dans les semaines à venir, et les conseillers externes du gouvernement débattront publiquement des preuves avant que l’agence ne prenne une décision. Pangalos a déclaré que le vaccin pourrait gagner une autorisation d’urgence vers la deuxième quinzaine d’avril. Si tel est le cas, l’entreprise délivrerait 30 millions de doses immédiatement et 20 millions supplémentaires au cours du premier mois.

Ce que cela signifiera pour les plans de vaccination américains n’est pas clair. L’administration Biden prévoit déjà qu’il y aura suffisamment de doses pour tous les adultes d’ici la fin mai grâce à l’augmentation des approvisionnements des fabricants des trois vaccins déjà utilisés aux États-Unis – Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson.

Les responsables fédéraux ont déclaré qu’ils ne voulaient pas préjuger de l’examen de la FDA, mais ont présenté les conclusions d’AstraZeneca comme une victoire à la fois pour l’approvisionnement américain et la lutte mondiale contre le virus.

«Il y a de très nombreux pays en Europe et dans le monde qui l’ont déjà autorisé, donc le fait qu’une étude menée aux États-Unis ait confirmé l’efficacité et l’innocuité de ce vaccin, je pense, est une contribution importante à la santé mondiale en général, »A déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis.

Le tir d’AstraZeneca, qui a été autorisé dans plus de 70 pays, est un pilier d’un projet soutenu par l’ONU connu sous le nom de COVAX qui vise à obtenir COVID-19 vaccins aux pays les plus pauvres. Il est également devenu un outil clé dans les efforts des pays européens pour stimuler leurs lancements de vaccins lents. Cela rendait les doutes sur les plans particulièrement inquiétants.

Même avant la peur des caillots sanguins, les scientifiques espéraient que l’étude américaine dissiperait une certaine confusion quant à l’efficacité du vaccin. Alors que des recherches antérieures suggéraient qu’il était efficace chez les populations plus jeunes, des questions se posaient sur la façon dont il protège les plus de 65 ans, souvent les plus vulnérables au COVID-19. .

En outre, la Grande-Bretagne a autorisé le vaccin sur la base de résultats partiels de tests au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud qui suggéraient que les vaccins étaient efficaces à environ 70%. Mais ces résultats ont été obscurcis par une erreur de fabrication qui a conduit certains participants à ne recevoir qu’une demi-dose lors de leur première injection.

Stephen Evans, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a déclaré que les nouvelles données pourraient aider à apaiser les inquiétudes.

«Les avantages de ces résultats seront principalement pour le reste du monde où la confiance dans le vaccin AZ a été érodée, en grande partie par les commentaires politiques et médiatiques», a-t-il déclaré.

Les deux tiers des volontaires de l’étude américaine ont reçu le vaccin et les autres injections factices, et le rapport de lundi est basé sur le premier 141 COVID-19 cas signalés après le début de la deuxième dose de vaccin. AstraZeneca a refusé de fournir une ventilation de ces cas, alors qu’elle continue de préparer sa soumission à la FDA.

Mais Fauci a déclaré que l’étude avait pris soin d’inclure différents âges, les minorités raciales et ethniques et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, et a trouvé « une efficacité comparable selon l’ethnicité et l’âge ».

Le Dr Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré que les résultats étaient rassurants, mais que plus de détails sont nécessaires pour étayer les affirmations d’AstraZeneca.

«Mais cela devrait renforcer la confiance que le vaccin fait ce pour quoi il est le plus nécessaire», a déclaré Hunter, qui n’était pas lié à l’étude.

Sur le front de la sécurité, la France, l’Allemagne, l’Italie et d’autres pays ont repris leur utilisation du vaccin AstraZeneca après la suspension la semaine dernière pour enquêter sur les caillots. Jeudi, l’Agence européenne des médicaments a conclu que le vaccin n’augmentait pas le risque global de caillots, mais ne pouvait pas exclure qu’il était lié à deux types très rares.

Aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne et en Europe, des efforts importants sont déjà en cours pour surveiller tout problème inattendu lors du déploiement des premiers vaccins. Et comme les États-Unis considèrent le vaccin d’AstraZeneca, Fauci a déclaré: «Vous pouvez être assuré que la FDA mènera un examen approfondi de tous les aspects de ces données.»

Le vaccin AstraZeneca est ce que les scientifiques appellent un vaccin à «vecteur viral». Les tirs sont réalisés avec un virus du rhume inoffensif qui infecte normalement les chimpanzés. Il agit comme un cheval de Troie pour transporter le matériel génétique du coronavirus des protéines de pointe dans le corps. Cela prépare le système immunitaire à se battre si le vrai virus survient.

Deux autres sociétés, Johnson & Johnson et CanSino Biologics en Chine, fabriquent COVID-19 vaccins utilisant la même technologie mais utilisant différents virus du rhume.

