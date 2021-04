Le vaccin anti-VIH stimule les «  cellules immunitaires rares  » dans les premiers essais humains

Un nouveau vaccin pour VIH suscite l’enthousiasme après que ses premiers essais chez l’homme ont montré un succès de 97% pour stimuler un ensemble rare de cellules immunitaires qui jouent un rôle clé dans la lutte contre le virus.

le vaccin Cette approche est une nouvelle tentative pour éviter le virus de l’immunodéficience humaine à mutation rapide, qui a échappé aux vaccins dans le passé parce qu’il attaque directement une partie du système immunitaire et est efficace pour échapper à d’autres défenses immunitaires. Développé par des scientifiques de Scripps Research à San Diego et de l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) à but non lucratif, le vaccin est en cours d’essais cliniques de phase I et n’a été testé que sur 48 personnes à ce jour.

Cependant, les résultats de l’essai ont suscité l’enthousiasme, en particulier parce que Scripps et IAVI vont désormais s’associer à Moderna pour créer une version ARNm du vaccin – une étape qui pourrait conduire à une disponibilité plus rapide du vaccin, selon Scripps Research.

En rapport: Les 12 virus les plus meurtriers sur Terre

«Avec nos nombreux collaborateurs de l’équipe d’étude, nous avons montré que les vaccins peuvent être conçus pour stimuler des cellules immunitaires rares avec des propriétés spécifiques, et cette stimulation ciblée peut être très efficace chez l’homme», William Schief, immunologiste chez Scripps dont le laboratoire a dirigé le vaccin développement, dit dans un communiqué . « Nous pensons que cette approche sera essentielle pour fabriquer un vaccin contre le VIH et peut-être importante pour fabriquer des vaccins contre d’autres agents pathogènes. »

Un vaccin difficile

Recherche sur les vaccins anti-VIH commencé dans les années 1980 , peu de temps après la découverte du virus qui cause le SIDA. Cependant, les progrès ont été lents, avec une seule combinaison de deux vaccins – testée dans l’essai thaïlandais RV144 – ayant un effet. Les résultats de ce procès, publiés en 2009, a montré une réduction de 31% en cas d’infection due à la combinaison de vaccins. C’est trop bas pour être soumis à l’approbation réglementaire, mais les développeurs de vaccins continuent d’étudier ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec la combinaison. Recherche de suivi a suggéré que cette protection limitée s’est estompée après environ un an.

Le virus est une cible difficile pour la vaccination car il est expert pour éviter la réponse anticorps du corps. Anticorps sont des protéines qui sont prêtes à reconnaître un envahisseur étranger, ou antigène, et se lient immédiatement à cet envahisseur, le neutralisant ou le marquant pour destruction par d’autres cellules immunitaires. Les vaccins agissent en présentant un antigène mort ou inoffensif au système immunitaire, permettant aux anticorps de se développer sans risque de maladie. Mais comme le VIH mute rapidement pour éviter les anticorps, un vaccin hautement efficace n’a pas encore été mis au point.

La nouvelle approche se concentre sur un ensemble rare d’anticorps connus sous le nom d’anticorps largement neutralisants. Ces anticorps peuvent se lier aux protéines de pointe du VIH, une partie du virus qui ne varie pas beaucoup entre les différentes souches. La protéine de pointe est la clé que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules, elle ne peut donc pas muter beaucoup sans verrouiller le virus.

Le problème est que les anticorps neutralisants à grande échelle ne sont sécrétés que par une poignée – environ 1 sur 1 million – de cellules B du système immunitaire, a déclaré Schief. Les cellules B sont les cellules qui produisent des anticorps.

«Pour obtenir la bonne réponse en anticorps, nous devons d’abord amorcer les bonnes cellules B», a-t-il déclaré.

De nouvelles technologies pour de nouveaux vaccins

La nouvelle approche cible cet ensemble spécifique de cellules B avec un composé vaccinal appelé eOD-GT8 60mer. Dans le premier essai d’innocuité, 48 volontaires adultes en bonne santé ont reçu le vaccin candidat ou un placebo. Les essais n’ont pas testé directement si le vaccin prévenait l’infection par le VIH, mais ont plutôt cherché à savoir si le vaccin était sûr et si les participants qui avaient reçu le vaccin produisaient des anticorps neutralisants plus largement que le groupe de comparaison qui avait reçu un placebo.

Les résultats, présentés le 3 février à la conférence virtuelle de recherche sur le VIH de l’International AIDS Society pour la prévention, ont montré que les anticorps souhaités ont été trouvés chez 97% des participants ayant reçu le vaccin.

Il y a un long chemin à parcourir pour un nouveau vaccin potentiel contre le VIH, y compris des essais de suivi pour tester l’efficacité et l’innocuité dans de grands groupes de personnes. Les chercheurs espèrent que le partenariat avec Moderna pour utiliser la technologie d’ARNm les aidera à profiter du succès en matière d’innocuité et d’efficacité des vaccins COVID-19 de la société, accélérant ainsi le processus.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.