Le vaccin allemand COVID-19 CureVac a un taux d’efficacité de 48% dans les essais finaux

Cependant, il a montré une efficacité plus élevée et a offert une protection à 100 % contre l’hospitalisation et le décès chez les personnes âgées de 18 à 60 ans.

Un vaccin contre la maladie à coronavirus (COVID-19) de la société de biotechnologie allemande CureVac est administré à un volontaire au début d’une série de tests cliniques dans une clinique universitaire de Tuebingen, en Allemagne. .

L’allemand CureVac a déclaré mercredi que les résultats finaux des essais montraient son coronavirus Le vaccin avait un taux d’efficacité de seulement 48%, bien inférieur à ceux développés par les rivaux de l’ARNm BioNTech/Pfizer et Moderna.

Le résultat était attendu après la publication de mauvaises données intermédiaires au début du mois.

La société a en partie blâmé « le contexte sans précédent de 15 souches circulant » parmi les volontaires de l’essai, ainsi que des réponses variables selon les groupes d’âge.

Les vaccins Covid développés par la société allemande BioNTech en partenariat avec le géant américain Pfizer et par la société américaine Moderna – basés sur la même nouvelle technologie d’ARN messager – ont été approuvés plus tôt dans la pandémie après avoir montré une efficacité d’environ 95%.

Leurs essais n’avaient à faire face qu’à la souche originale du virus. Mais des études récentes indiquent que les deux vaccins offrent également une forte protection contre les variantes les plus récentes et les plus contagieuses.

CureVac a déclaré que son jab, connu sous le nom de CVnCoV, avait légèrement mieux fonctionné chez les personnes âgées de 18 à 60 ans que chez les personnes plus âgées, avec une efficacité atteignant 53%.

Parmi ce même groupe d’âge de 18 à 60 ans, le vaccin offrait une protection à 100 % contre l’hospitalisation et la mort.

Dans un communiqué, le directeur général Franz-Werner Haas a déclaré que « le CVnCoV démontre une forte valeur de santé publique » pour les personnes âgées de 18 à 60 ans « ce qui, selon nous, sera une contribution importante pour aider à gérer le COVID-19 pandémie et la propagation de la variante dynamique ».

Aucun problème de sécurité

L’essai de phase 2b/3 de stade avancé de CureVac a impliqué quelque 40 000 personnes dans 10 pays d’Europe et d’Amérique latine. Parmi eux, 228 ont contracté le coronavirus .

CureVac a déclaré en mai qu’une analyse indépendante « n’a trouvé aucun problème de sécurité » avec son vaccin à deux doses.

La société basée à Tuebingen a partagé ses données avec l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui décidera désormais si le vaccin est suffisamment bon pour être éclairé.

CureVac a déclaré qu’il donnerait plus de détails lors d’une conférence de presse jeudi.

Le cours de son action a chuté de près de 10 pour cent dans les échanges après les heures normales.

L’Union européenne a obtenu jusqu’à 405 millions de doses du vaccin CureVac en cas d’approbation réglementaire.

Bien qu’il soit à la traîne dans la course aux vaccins, CureVac pense qu’il présente des avantages par rapport aux concurrents de l’ARNm.

Le produit de CureVac peut être conservé à une température de réfrigérateur standard, contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna de première génération qui nécessitent des congélateurs très froids.

Le vaccin de CureVac nécessite également un dosage inférieur de seulement 12 microgrammes, contre 30 microgrammes pour BioNTech et 100 pour Moderna, permettant une production de masse plus rapide et moins chère.

Ces facteurs pourraient éventuellement donner à CureVac un avantage dans les pays plus pauvres ou plus chauds.

Vaccin de 2e génération en développement

Les scientifiques ont déclaré que les résultats plus faibles que prévu pourraient être dus au dosage inférieur, ou même à la recette de CureVac, qui, contrairement à ses rivaux, utilise une forme non modifiée d’ARN messager.

La société travaille déjà sur un vaccin Covid de deuxième génération pour lequel elle s’est associée au géant pharmaceutique GSK.

Les premiers résultats sur les rats ont été prometteurs, a-t-il déclaré. Les tests cliniques sur les humains devraient commencer au troisième trimestre 2021.

CureVac a été fondée en 2000 par le pionnier de l’ARNm Ingmar Hoerr et est soutenu par Dietmar Hopp, le milliardaire allemand derrière le géant logiciel SAP.

Le gouvernement allemand a pris l’année dernière une participation de 23% dans CureVac pour 300 millions d’euros.

Cette décision est intervenue peu de temps après que les médias ont déclaré que le président Donald Trump avait alors demandé un accès exclusif aux États-Unis à tout vaccin CureVac, une affirmation que les deux parties ont vigoureusement démentie.

