Le vaccin à nanoparticules produit une immunité Covid-19 chez la souris après une seule dose, selon des rapports d’étude

12 janv.2021 11:21:43 IST

Les scientifiques ont démontré qu’un candidat vaccin à dose unique Covid-19, qui pourrait potentiellement être conservé à température ambiante, peut produire une immunité contre le nouveau coronavirus chez la souris. Le vaccin, décrit dans le ACS Central Science journal, contient des nanoparticules ultra-petites parsemées des protéines de pointe du coronavirus qui lui permettent d’entrer dans les cellules hôtes. «Notre objectif est de fabriquer un vaccin à injection unique qui ne nécessite pas de chaîne du froid pour le stockage ou le transport. Si nous réussissons à bien le faire, cela devrait également être bon marché », a déclaré le co-auteur de l’étude, Peter Kim, de l’Université de Stanford aux États-Unis.

«La population cible de notre vaccin est constituée des pays à revenu faible ou intermédiaire», a ajouté Kim. Selon les chercheurs, les vaccins à base virale qui utilisent des virus pour délivrer des protéines immunisantes sont souvent plus efficaces que ceux qui ne contiennent que des parties protéiques isolées d’un virus. Ils ont déclaré que les vaccins à nanoparticules équilibraient l’efficacité des vaccins à base virale avec la sécurité et la facilité de production des vaccins protéiques.

Pour développer le vaccin, les scientifiques ont d’abord retiré une section près du bas de la protéine de pointe du coronavirus, et l’ont combinée avec des nanoparticules de ferritine – une protéine contenant du fer – qui a déjà été testée chez l’homme. Dans les tests suivants chez la souris, les chercheurs ont comparé leurs nanoparticules de pointes raccourcies à quatre autres variations potentielles: des nanoparticules avec des pointes complètes, des pointes complètes ou des pointes partielles sans nanoparticules, et un vaccin contenant uniquement la section du pic qui se lie aux cellules pendant l’infection.

Les scientifiques ont ensuite testé l’efficacité de ces vaccins contre un pseudo-coronavirus plus sûr qui a été modifié pour transporter les protéines de pointe. Ils ont déterminé l’efficacité potentielle de chaque vaccin en surveillant les niveaux d’anticorps neutralisant les virus générés dans le système immunitaire de la souris. Après une dose unique, l’étude a révélé que deux candidats vaccins à base de nanoparticules avaient tous deux entraîné des niveaux d’anticorps neutralisants au moins deux fois plus élevés que ceux observés chez les personnes ayant eu Covid-19.

Selon les scientifiques, le vaccin à nanoparticules à pointe raccourcie a produit une réponse neutralisante significativement plus élevée que le vaccin à pointe de liaison ou les vaccins à pointe complète. Après une deuxième dose, ils ont dit que les souris qui avaient reçu le vaccin à nanoparticules à pointe raccourcie avaient les niveaux les plus élevés d’anticorps neutralisants. Sur la base des résultats, les scientifiques de Stanford ont déclaré que leur vaccin à nanoparticules pourrait produire une immunité Covid-19 après une seule dose.

Les scientifiques pensent que le vaccin pourrait également être conservé à température ambiante et évaluent s’il peut être expédié et stocké sous forme de poudre lyophilisée. «C’est vraiment un stade précoce et il reste encore beaucoup de travail à faire», a déclaré Abigail Powell, auteur principal de l’étude. Les chercheurs espèrent améliorer le candidat vaccin à base de nanoparticules pour le rapprocher des essais cliniques initiaux chez l’homme.

