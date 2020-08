Le V12 ne suffit pas. Il y avait des plans pour une Classe S W140 avec une W18 colossale

Même si je n’ai jamais quitté la planche à dessin, ce colossal W18 et sa capacité de 8,0 l, a été dûment envisagé pour le développement au point qu’il a même obtenu un code d’identification: M 216.

S’il avait été développé et lancé, il aurait donné naissance à la Mercedes-Benz Classe S 800 SEL (W140) – à une époque où les désignations à l’arrière de la Mercedes correspondaient à la cylindrée du moteur – un haut de gamme pour effacer tous les autres sommets gamma.

En effet, avant l’arrivée sur le marché de la Classe S W140 en 1991, des menaces pesaient sur son domaine, considérées comme suffisamment graves par les responsables de Mercedes qui ont même motivé le report du lancement de leur nouveau produit phare pour mieux y répondre – le W140 devrait ayant été initialement lancé en 1989.

Un V12 pour contre-attaquer

La menace la plus grave? LES BMW Série 7 E32, lancé en 1986, qui un an plus tard a ajouté la 750i à la gamme, une version haut de gamme équipée d’un noble V12 (M70) d’une capacité de 5,0 l et 300 ch. Même Mercedes-Benz n’avait jamais lancé de voiture de série avec un V12 – Ceci veut dire une seule chose; guerre…

Eh bien, Mercedes-Benz ne laisserait pas BMW «s’en tirer» avec cette audace. Par conséquent, des plans ont été mis en place pour développer un moteur V12 qui aboutirait au célèbre M 120 qui desservirait le 600 SEL / S 600.

Il n’y avait aucun doute, le M 120 a supplanté le M70 dans tous les domaines. Avec une capacité de 6,0 l, ce n’était pas seulement 1000 cm3 plus élevé, car il délivrait 300 kW de puissance et non les 300 ch du rival bavarois, soit 408 ch au total (la puissance baisserait légèrement à 394 ch à un stade ultérieur).

Un W18 à maîtriser

Problème résolu? Apparemment non. Nous savons qu’en plus du V12, des plans pour quelque chose de plus grand, de plus colossal ont été convenus, ce qui réglerait certainement la question de savoir ce que serait la berline allemande ultime – les «guerres de puissance» auxquelles les Allemands nous ont habitués, avec ici un écart pour le nombre de cylindres et la cylindrée…

Ainsi, peu de temps après le développement du V12, cette hypothèse d’un Bouteilles de 18 W d’une capacité de 8,0 l. Le résultat de la jonction de trois blocs de six cylindres en ligne, séparés par des angles de 75,5 ° – des blocs Mercedes de la hauteur.

Si Mercedes était allé de l’avant avec le développement du M 216, ce serait le premier moteur du genre: personne n’avait jamais fabriqué de W18 pour une voiture – pour l’aviation, l’histoire est différente, avec l’un ou l’autre avion avec W18.

W18 dans une voiture?

Le plus proche que nous ayons eu d’avoir une W18 dans une voiture s’est produit au début du siècle, lorsque le groupe Volkswagen a mis en branle son projet de relancer Bugatti. Une série de concepts avec des moteurs W18 ont été révélés, dont un EB Veyron 18/4 en 1999 (image ci-dessous), mais au final, cette configuration a été dépassée par le… “plus simple” W16, encore utilisé aujourd’hui par tous les Bugatti.

Les plans du nouveau M 216 ne se limitaient pas à un hypothétique 800 SEL, avec deux versions du moteur colossal en cours de programmation: l’une avec deux soupapes par cylindre et l’autre avec quatre. Selon les rapports de l’époque, la première version, destinée à la 800 SEL, chargerait quelque chose autour de 490 ch, tandis que la variante multi-soupapes verrait sa puissance monter jusqu’à 680 ch, idéal pour les voitures de sport ou de course.

Le W18 serait-il une proposition viable pour aller de l’avant?

Apparemment, beaucoup.

Grâce à l’assemblage de trois six cylindres en ligne avec la marque elle-même, il a pu partager nombre de ses pièces, sans même avoir à adapter les culasses, réduisant ainsi les coûts de développement. De plus, l’architecture W garantissait que la longueur du M 216 n’était pas beaucoup plus longue que les six cylindres en ligne sur lesquels il était basé, s’intégrant parfaitement dans le compartiment moteur du W140.

Pourquoi le W18 n’a-t-il pas avancé alors?

Tout simplement parce que le M 120, le V12, n’était pas seulement à un stade de développement plus avancé, mais il répondait déjà à toutes les exigences de tempérament et de douceur que Mercedes souhaitait pour la nouvelle génération de Classe S.

Même l’objectif d’amener le M 216 à la compétition s’est avéré inutile, car Mercedes avait déjà développé, en même temps, un autre 12 cylindres à 180 ° à cet effet.

Il n’était tout simplement pas nécessaire de développer le W18, aussi magnifique soit-il.

Fait intéressant, dans le même temps, BMW a également envisagé de développer un moteur plus gros que son V12. Et cela s’est concrétisé, après avoir créé un prototype avec un énorme V16 basé sur la Série 7 E32, qu’il a appelé 767iL «Goldfisch»:

Le M 120 remplirait le rôle impeccable haut de gamme de la Classe S W140, mais il ne s’arrêterait pas là. Après être passé entre les mains «infernales» d’AMG, le M 120 a vu sa capacité passer à 6,9 l, 7,0 l et enfin 7,3 l. C’est dans cette configuration, déjà renommée M 297, qu’elle a fini par devenir le cœur de la fantastique Pagani Zonda.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂