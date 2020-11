Le V de BTS a sauvagement dissuadé Jimin sans lui dire un mot …

BTSde Jimin et V avoir une belle amitié qui se résume en une seule phrase: «Jiminie pabo.»

En 2014, V habilement convaincu Victoria de American Hustle Life dire «Jimin est un imbécile» ou «Jimin est stupide» en coréen.

Jimin a répondu en anglais avec, « Que se passe-t-il? » Cela pourrait être le plus emblématique Tom et Jerry moment que V et Jimin ont eu, mais ce n’est certainement pas le seul.

Dans le dernier épisode de Exécutez BTS!, version 2.0 de « Jiminie pabo » est arrivé, à la grande joie de l’ARMÉE et à la surprise de Jimin. Après quatre heures solides à jouer à des jeux vidéo ensemble, l’équipe professionnelle d’esports T1 se sont relayés pour parler de leur expérience de jeu avec BTS.

Canna a complimenté la bonne humeur de BTS, en disant qu’il avait passé un bon moment, mais V avait quelque chose à ajouter à cela. Il a «entraîné» Canna à dire…

… « Je pense que Jimin n’est pas doué pour jouer à des jeux. » Comme le disent les légendes, V ne rate jamais une occasion de taquiner Jimin.

Peu de temps après cette diss, les T1 Cuzz a félicité Jimin pour avoir bien pris soin de lui. Jimin a sauté de son siège et a dit fièrement: «Avez-vous entendu que? » à V et Canna, seulement pour que BTS se moque à nouveau de ses compétences de jeu!

Avec des amis comme ceux-là, qui a besoin d’ennemis?