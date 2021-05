Le US Space Command suit la chute du propulseur de fusée de la Chine, mais ne l’abatte pas

Le Commandement spatial américain suit de près un gros corps de fusée chinoise tombant de manière incontrôlable sur Terre et qui devrait toucher l’atmosphère à la fin de samedi (8 mai).

Les chances sont que le propulseur de noyau de fusée Long March 5B de 23 tonnes (21 tonnes métriques) frappera une zone inhabitée puisque 70% de la surface de la Terre est recouverte d’océan. Ce n’est pas le plus gros morceau de débris à tomber de façon incontrôlée sur Terre; De la NASA Réentrée de la station spatiale Skylab en 1979 , par exemple, était beaucoup plus massive, à 85 tonnes (77 tonnes métriques). Mais la chute du propulseur survient un peu plus d’une semaine après le lancement réussi de Tianhe, le module central de la nouvelle station spatiale chinoise, en orbite.

Au moment de mettre sous presse, le segment Long March 5B devrait actuellement rentrer au-dessus de l’océan Indien samedi soir à 23h53 HAE (0353 GMT) donner ou prendre 11 heures, selon Aerospace Corp., qui suit le booster de chute. .

Depuis Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la Chine suivait de près l’étape principale et que la majeure partie de celle-ci brûlerait de manière inoffensive dans l’atmosphère. «La probabilité que ce processus cause des dommages sur le terrain est extrêmement faible», at-il dit dans un rapport de . affiché vendredi (7 mai).

Une image du corps de la fusée chinoise tombant publiée par l’agence spatiale russe Roscosmos le 7 mai 2021. (Crédit d’image: Roscosmos)

Cela dit, c’est la deuxième fois de mémoire récente qu’une fusée chinoise fait une chute incontrôlée; des morceaux d’une autre fusée en 2020 auraient claqué dans les villages habités de Côte d’Ivoire, heureusement sans blessés. Même le très léger risque que des parties de l’objet de 98 pieds sur 16,5 pieds (30 mètres sur 5 m) puissent heurter une zone peuplée incite les observateurs – militaires et civils – à prêter attention.

Il y a une incertitude considérable sur l’endroit et le moment où la scène frappera, car cet emplacement dépend de l’altitude actuelle de l’atmosphère terrestre (qui varie avec l’activité solaire), l’angle du corps de la fusée lorsqu’il touche l’atmosphère et la taille des morceaux qui le traversent sans brûler, entre autres facteurs.

« L’inclinaison orbitale de l’étage de fusée de 41,5 degrés signifie que la rentrée peut être aussi loin au nord que Chicago, New York, Rome et Pékin et aussi loin au sud que la Nouvelle-Zélande et le Chili », Aerospace Corp. écrit sur Medium le jeudi (6 mai)

Une fusée Longue Marche 5B lance Tianhe, le module central de la nouvelle station spatiale chinoise, le 28 avril 2021. (Crédit d’image: CASC)

L’armée américaine surveille de près la situation, ainsi que le maison Blanche , qui ont tous deux déclaré que la question est un rappel aux nations de lancement spatial d’assumer la responsabilité des débris spatiaux après avoir lancé des objets en orbite.

« Le Commandement spatial américain connaît et suit l’emplacement du Long March 5B chinois dans l’espace, mais son point d’entrée exact dans l’atmosphère terrestre ne peut être identifié que quelques heures après sa rentrée », a indiqué la branche défense. écrit dans une brève déclaration sur le problème.

Le communiqué a ajouté que le 18e Escadron de contrôle spatial, qui surveille les débris orbitaux, fournit des mises à jour quotidiennes à space-track.org . « Tous les débris peuvent constituer des menaces potentielles pour la sécurité des vols spatiaux et le domaine spatial, et le 18e SPCS fournit une défense spatiale de première ligne et des avertissements à la communauté spatiale mondiale », ont écrit des responsables dans le communiqué.

Lors d’un briefing avec des journalistes jeudi 6 mai, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que le ministère n’avait pas l’intention d’abattre les débris spatiaux, comme l’ont fait les responsables lors d’un exercice de test. avec le satellite militaire américain USA-193 (également connu sous le nom de NROL-21) en 2008.

« Nous n’avons pas de plan pour abattre la roquette », a déclaré Austin, selon une transcription. «Nous espérons qu’il atterrira dans un endroit où il ne fera de mal à personne, espérons-le dans l’océan ou quelque part comme ça. Je pense que cela montre que pour ceux d’entre nous qui opèrent dans le domaine spatial, là… devrait être une exigence pour opérer de manière sûre et réfléchie, et nous assurer que nous prenons ce genre de choses en considération lors de la planification et de la conduite des opérations. «

Lorsqu’on lui a demandé si l’armée américaine avait même la capacité de faire tomber le satellite, Austin a ajouté: « Nous avons la capacité de faire beaucoup de choses, mais nous n’avons pas de plan pour l’abattre, au moment où nous parlons. »

Les observateurs du ciel amateurs surveillent également la fusée, avec le Gianluca Masi du télescope virtuel prévoyant de diffuser des images en direct de Rome tard ce soir si la scène principale est visible. Cette webémission est prévue le 7 mai à 22 h 40 HAE (2 h 40 GMT), si le temps le permet. Vous pouvez le regarder directement depuis le télescope virtuel ici et sur YouTube.

