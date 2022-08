Le UH-144 Falcon Rotor Copter qui pourrait être dans Halo Infinite est décrit dans la fuite la plus récente comme un modèle inachevé

Il se passe beaucoup de choses avec Halo infini dans les coulisses, surtout maintenant que le mode campagne coopératif est disponible en version bêta et que le mode Forge officiel sera bientôt disponible. Cependant, l’infini semble obtenir plus que ces mises à jour importantes, car les mineurs de données affichent déjà des éléments de contenu plus petits.

Le rotor-hélicoptère UH-144 Falcon semble être l’une de ces friandises Halo Infinite, car un mineur de données a découvert ce qui semble être une version extrêmement précoce du véhicule. Même si cela ne signifie pas nécessairement que le dropship Falcon sera éventuellement un véhicule utilisable dans le jeu Halo le plus récent, l’état actuel du modèle est très intrigant.

Selon le compte Twitter de Halo Leaks, la version abandonnée et obsolète du UH-144 Falcon de Halo 4 est assez similaire à la version de l’avion extraite des données. Bien que la voiture soit représentée en blocs et avec peu de détails, le profil distinctif du Falcon est néanmoins clairement visible. De plus, la capture d’écran spécifique fournie par Halo Leaks affiche également le Halo Infinite Bulldog DMR précédemment divulgué, mais sans sa portée traditionnelle cette fois.

Bien que le statut actuel de Halo Infinite soit loin d’être idéal, 343 secteurs d’activité semble gérer plusieurs versions de contenu imminentes en arrière-plan. Le Falcon et le Bulldog peuvent être soit des mises à niveau de contenu mineures, soit un projet important au niveau du contenu téléchargeable, mis à part des ajouts majeurs comme la campagne coordonnée et le mode Forge. Le premier pack d’extension Halo Infinite important pourrait éventuellement inclure ces produits si c’est pour cela que 343 les prépare.

Il convient également de mentionner la possibilité que 343 ait simplement importé ce modèle pour un autre usage, étant donné sa proximité avec celui trouvé dans Halo 4. Le développement du Falcon en tant que véhicule pilotable n’est pas spécifique, et dans sa forme actuelle, il conviendrait comme une façade lointaine. L’ajout d’un Falcon semble quelque peu simpliste, compte tenu de toutes les autres innovations que les passionnés de Halo Infinite anticipent.