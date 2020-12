Le « Ugly » Yeezy Boost 400s de Kanye West saccagé sur Twitter

Le premier regard sur la chaussure n’a pas été bien accueilli, mais on s’attend toujours à ce qu’ils se vendent.

Il est indéniablement l’un des esprits créatifs les plus célèbres de notre génération, mais toutes les idées de Kanye West ne sont pas largement acceptées par le public. Nous avons récemment reçu un aperçu de la prochaine collection Yeezy après que Kim Kardashian West a partagé une vidéo des looks sur ses réseaux sociaux, et maintenant les Yeezy Boost 400 ont arrêté les fans dans leur élan. Des photos des Yeezy Boost 400 ont commencé à circuler en ligne et il n’a pas fallu longtemps pour que la confusion s’installe. Cependant, Kanye a souvent partagé sa vision futuriste non seulement dans le monde de la mode, mais dans tous les aspects de ses arts créatifs. Pourtant, les critiques et les mèmes ont commencé à affluer et il ne semble pas que le consensus général soit que ce sont des chaussures que les gens meurent d’envie de porter. Comme pour toute tendance de la mode, il y aura quelqu’un qui les bercera fièrement. L’exclusivité à elle seule donnera envie aux gens d’acheter une paire, et autant que ses autres chaussures aient été critiquées, Ye parvient à se vendre. Découvrez les photos des Yeezy Boost 400 ainsi que quelques réactions et faites-nous savoir si vous allez en acheter une paire pour vous-même.