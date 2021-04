Le « Tyrannosaurus Rex » marchait beaucoup plus lentement qu’on ne le pensait: presque plus qu’un humain, selon cette étude

Peut-être que fuir un tyrannosaure n’aurait pas été aussi risqué qu’il a été peint dans «Jurassic Park». Eh bien, cela n’aurait pas été une situation agréable avec des dents d’environ 14 centimètres lui donnant faim, mais le fait est que maintenant une étude scientifique suggère que Les Tyrannosaurus rex ils marchaient plus lentement que nous ne pesions, probablement même à notre rythme.

Tirant Rendus 3D et prise en compte de votre anatomieApparemment, le roi des carnivores du Crétacé se déplaçait en moyenne à une vitesse plutôt faible. C’est quelque chose qui change peut-être l’image préconçue que beaucoup d’entre nous en avaient, en supposant que, sans être un vélociraptor, le tyranosur atteignait des vitesses considérables. Même si nous verrons que cela ne veut pas dire que lorsqu’il a dû courir, peut-être qu’il courait.

Peut-être que tu marches plus vite (si tu n’es pas pressé)

Quelque chose n’aurait pas dû convenir au chercheur Pacha van Bijlert et à ses collègues de travail avec les recréations du tyrannosaure dans des films ou des jeux vidéo (même dans Chrome), qui ont commencé à étudier son déplacement. Leur extinction il y a 65 millions d’années complique un peu les choses, ils ont donc choisi de créer des modèles 3D.

Van Bijlert et sa compagnie sont partis du squelette de Trix, qui est le nom du squelette de la femelle tyrannosaure du musée du Naturalis Biodiversity Center (aux Pays-Bas). A cette structure osseuse il a ajouté des tissus (un appareil locomoteur complet), pour calculer la vitesse de son déplacement.

Reconstruction musculo-squelettique et modèle biomécanique utilisé pour déterminer la fréquence naturelle de la queue du tyrannosaure. Pacha A. van Bijlert et coll.

Sur la base de tout cela, ils ont conclu que le T. rex se déplaçait 4,61 kilomètres par heurem ce qui devient une moyenne encore un peu inférieure à celle donnée par le pas (marche) du cheval (environ 6 km / h) et de l’être humain (environ 5 km / h). Cela fait au moins allusion à la marche normale, pas tant au trot.

La queue serait un élément clé de la locomotion, non seulement au niveau anatomique, mais aussi métaboliquement. Selon cette équipe de chercheurs, la queue se balancerait, non pas tellement d’un côté à l’autre mais de haut en bas, de sorte que aiderait à économiser de l’énergie à l’organisme.

En fait, c’est ce point sur la queue qui fait une différence par rapport aux études précédentes. Lorsque l’équilibrage est pris en compte, la vitesse qu’ils ont calculée cette fois est un peu plus faible (et bien sûr, dans la vidéo de démonstration, cela dégage même une certaine parcimonie).

Peut-être qu’il n’a pas toujours été aussi calme

Il est très curieux et intéressant que des technologies relativement nouvelles nous aident à résoudre les doutes du passé, bien que la certitude à 100% ne soit généralement pas atteinte non plus. Mais Modèles 3D Ils ont tendance à être très utiles dans les recherches actuelles, également celles basées sur des «bugs» aussi actuels que le coronavirus, comme nous l’avons déjà vu avec cette incroyable représentation.

En parlant de cette étude, les chercheurs disent qu’il faut marcher avec du plomb avec les conclusions (il fallait le dire), puisqu’ils continuent d’étudier le mouvement de ce saurien et toujours il reste à déterminer la vitesse maximale, et nous pourrions encore être surpris (et repenser à ces escapades précipitées dans les films). Après tout, il n’y a pas longtemps, nous avons blâmé le T.rex de la disparition de nombreuses espèces à l’époque, alors peut-être que cela n’allait pas si lentement.