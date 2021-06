Le type audacieux : Ryan est-il de retour ?

Il est arrivé sur Netflix il y a quelques mois à peine et Le type audacieux est déjà un grand succès sur la plateforme. Avec seulement quatre saisons disponibles, cette série raconte l’histoire de trois amis, Jane, Kat et Sutton, qui travaillent pour le magazine Scarlet dans différents domaines et qui, à leur tour, combinent la réussite professionnelle avec leur vie personnelle dans laquelle, contrairement au travail, ils ne vont pas très bien.

Trois femmes indépendantes, fortes et inspirantes sont celles qu’il reflète Le type audacieux dans son histoire. Mais, même ainsi, il y a des moments où ils ne peuvent pas contrôler les différentes adversités que la vie leur impose. Bien sûr, ils réussissent toujours à aller de l’avant, peu importe à quel point ça fait mal, mais à eux trois, ils se soutiennent toujours, démontrant ainsi le pouvoir de l’amitié.

Les trois protagonistes. Photo : (HULU)



Cependant, parmi les différents enseignements que laisse cette série de féminisme explicite, il y a des situations dont les fans ne sont pas entièrement satisfaits. Parmi eux se trouve la difficile séparation de Jane (Katie Stevens) et Ryan (Dan Jeannotte) depuis, cela se produit après qu’il l’ait trompée lors d’une tournée pour son livre.

Au début, on croyait que les choses entre eux seraient résolues, mais Jane découvre ensuite qu’entre Ryan et l’autre femme, il s’est passé plus de choses qu’il ne l’a admis et, par conséquent, le personnage finit par disparaître. Mais, pour les utilisateurs, ce couple était l’un des plus aimés, alors maintenant beaucoup se demandent si l’acteur reviendra, au moins, dans l’épisode étrange de la cinquième saison de Le type audacieux.

Ryan et Jeanne. Photo : (IMDB)



Cependant, la réponse en blessera beaucoup : tout indiquerait qu’il n’a pas sa place dans les six derniers épisodes, mais malgré cela il n’y a toujours pas de confirmation officielle. Bien que, dans cette nouvelle édition, Jane entame une relation avec un collègue qui, apparemment, sera celui qui l’aidera à oublier la douleur qu’elle a ressentie avec Ryan.