Le Twitter Parler alternatif a été piraté avant la fermeture: toutes les données volées

L’alternative Twitter je parlerai il essaie toujours de réagir à l’ostracisme que toutes les entreprises de la Silicon Valley lui montrent maintenant. Les semaines dernières, Google et Apple ont supprimé l’application de la plate-forme de leurs magasins numériques juste avant qu’Amazon ne débranche les serveurs, laissant le site hors ligne pour tous les abonnés de Trump et autres utilisateurs enregistrés; cependant, ces derniers sont les résultats victime d’une attaque de hacker effectuée contre le site peu de temps avant de fermer ses portes de force: un chercheur en informatique a pu télécharger chaque message et profil à partir du portail, y compris des informations potentiellement incriminantes comme les photographies des attentats contre le Congrès prises le 6 janvier, publiées sur le site et déjà supprimées avant l’arrêt imposé par Amazon.

La quantité d’informations volées s’élève à 70 téraoctets – un chiffre peu impressionnant mais qui pour la taille de Parler représente un coup dur: il s’agit en fait de plus de 99% des données présentes sur les serveurs et publiées par les utilisateurs, y compris des contenus privés, des profils et des informations qui n’étaient même plus accessibles publiquement par utilisateurs lorsque le site était encore en ligne. Le vol peut être problématique pour tous ceux qui avoir commis des crimes les documentant sur Parler ces derniers jours: selon l’analyse des analystes de sécurité du Digital Forensic Research Lab, Parler est l’une des plateformes qui a profité aux franges les plus violentes des partisans de Trump pour coordonner l’assaut contre le Congrès le 6 janvier.

Dans certains cas, les preuves des émeutes ont été publiées sur le même réseau social, sans même les priver de métadonnées telles que celles liées l’heure et l’emplacement GPS des photos et vidéos capturées. Cependant, même la majorité des utilisateurs qui n’ont pas commis de délits se retrouvent dans une position inconfortable: d’une part, la plateforme c’est toujours inaccessible et à la recherche d’une nouvelle maison; d’autre part, ses archives presque parfaites pourraient bientôt être archivé en ligne pour référence future de ce qu’était Parler dans ses premières années – ou du moins c’est l’intention du pirate informatique qui a perpétré l’attaque.