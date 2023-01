Le Twitter d’Elon Musk prévoyait de facturer aux utilisateurs des frais uniques pour leurs noms d’utilisateur afin d’augmenter leurs revenus

12 janvier 2023 17:06:57 IST

Elon Musk et son équipe de Twitter avaient autrefois envisagé de vendre des noms d’utilisateur pour générer des revenus pour la plate-forme, a révélé un rapport du New York Times. Elon Musk prend des mesures drastiques afin de générer un meilleur flux de trésorerie et une meilleure source de revenus pour Twitter, cependant, certaines des mesures prises par la plate-forme de médias sociaux et Elon Musk sont carrément bizarres.

Deux employés de Twitter qui ont une connaissance directe du plan se sont entretenus avec des journalistes du New York Times et ont révélé que les employés de Twitter avaient eu des conversations sur la vente de certains noms d’utilisateur pour le service depuis au moins décembre, ont déclaré les gens. Les ingénieurs ont discuté de la mise en place d’enchères en ligne où les gens peuvent enchérir sur les noms d’utilisateur, qui sont les mots, les chiffres ou la chaîne de caractères qui suivent le signe @ par lequel les comptes sont identifiés sur la plate-forme.

Elon Musk avait déclaré en décembre qu’il souhaitait commencer à éliminer les comptes inactifs sur Twitter et libérer 1,5 milliard de noms d’utilisateurs. Naturellement, certains de ces noms d’utilisateur seraient d’une grande valeur, en particulier pour les entreprises et les particuliers, qui, supposait Musk, paieraient pour un nom d’utilisateur de leur choix.

Les noms d’utilisateur ou pseudonymes uniques peuvent être très rentables, tout comme certaines URL sur le site Web. Les premiers utilisateurs des plateformes de médias sociaux ouvrent souvent plusieurs comptes et revendiquent ces URL, en espérant que certaines personnes et entreprises sont prêtes à y dépenser des milliers de dollars.

Les gens achètent aussi souvent de tels noms d’utilisateur sur des marchés noirs, qui sont apparus parce qu’ils contiennent un mot court ou un chiffre et peuvent avoir été abandonnés par leurs propriétaires. Dans la plupart de ces cas, le nom d’utilisateur est volé à partir d’un compte inactif depuis longtemps et qui a été récemment piraté.

L’achat et la vente de poignées sont interdits par la politique de Twitter. Les pirates ont toujours été attirés par le commerce. Un homme de Floride de 17 ans a été arrêté en 2020 après avoir piraté les comptes Twitter de Musk et d’autres célébrités pour recueillir des identités d’utilisateurs à vendre.

Le service de messagerie populaire Telegram a annoncé qu’à partir d’octobre, les utilisateurs pourraient vendre leurs poignées aux enchères.

Musk a tweeté qu’il chercherait « absolument » à supprimer des comptes inactifs depuis un an, dont certains avaient cherché des noms d’utilisateur, quatre jours après avoir acheté l’entreprise en octobre. Twitter fournira les identités des comptes qui étaient « des annulations de compte évidentes sans tweets et sans connexion pendant des années », a-t-il affirmé en décembre.

