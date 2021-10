Le tweet viral d’Alec Baldwin devenu viral après la tragédie

Les pires nouvelles continuent de choquer l’industrie cinématographique. Il y a quelques heures, la police du Nouveau-Mexique a confirmé que Alec Baldwin assassiné le directeur de la photographie et blessé le réalisateur de son nouveau film, Rouiller. Halyna Hutchins, 42 ans, a été la victime mortelle, tandis que Joel Souza est celui qui s’est retrouvé à l’hôpital et est sorti ce matin.

Pour le moment, Alec Baldwin Il n’a fait aucune déclaration à ce sujet et ne le fera probablement pas avant un certain temps. Mais, les autorités ont déjà confirmé que l’acteur avait été libéré et qu’aucune charge n’avait été retenue contre lui. Cependant, l’affaire est toujours ouverte puisque la police interroge des témoins et doit enquêter sur la raison pour laquelle un pistolet à hélice a été chargé.

Pourtant, autour du tragique accident qui fait désormais l’actualité mondiale, de nombreux confrères et fans de Baldwin ont apporté leur soutien à ce malheureux accident. Cependant, il y a des gens qui ont préféré rire de ce qui s’est passé et sauver un tweet de l’interprète de 2017 dans lequel, selon ce qu’ils disent, il a prédit l’événement qui s’est produit hier après-midi.

« Je me demande ce que ça doit faire de tuer injustement quelqu’un« Alec avait écrit sur son profil Twitter personnel faisant écho à un reportage d’un policier assassinant un suspect. Les propos que l’interprète a publiés à l’époque font désormais beaucoup de bruit parmi tous les followers et le tweet ne cesse de faire le tour du monde.

Quant au film, Rouiller, Pour le moment, c’est avec un tournage suspendu et on ne sait pas quand ils reviendront ou s’ils le feront à un moment donné. Pour sa part, l’acteur est en liberté et disposé à s’exprimer sur le sujet lorsqu’il est autorisé à le faire.

