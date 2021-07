Le tweet de Chris Evans sur Christian Slater qui a surpris tout le monde

Chris Evans s’approche du 15 millions de followers sur Twitter et cela fait de lui une personne avec une énorme influence au niveau mondial. Cela fait aussi que ses paroles suscitent toutes sortes de réactions et c’est ce qui s’est passé ces dernières heures pour un étrange tweet sur Christian Slater. D’un côté, il a rendu son collègue tendance, mais de l’autre a soulevé des inquiétudes quant à son statut lors de la publication. Qu’a-t-il mis ?

« Si 1989 Christian Slater entrait dans la pièce, et que je n’avais jamais entendu son nom auparavant, et que je devais deviner ce que c’était juste à partir de son apparence, je devinerais Christian Slater. », a écrit l’interprète de Captain America sur le réseau social du petit oiseau. En quelques heures, la publication a récolté 124 mille likes et trois mille commentaires.

@Chris Evans



Le tweet a rendu Slater viral et a mis en lumière sa carrière. En 1989, comme l’a noté Evans, il était célèbre pour sa performance dans bruyères Dans le rôle de Jason « JD » Doyen: un lycéen sociopathe. Il a récemment été présenté dans la série télévisée Monsieur Robot (2015-2019, dont le personnage d’Edward Alderson lui a valu un Golden Globe.

Christian Slater en 1989



Christian Slater en juin 2021 (Getty)



Alors que l’acteur de 51 ans est largement reconnu, Le message d’Evans a surpris tout le monde car il ne fait généralement pas de tels commentaires et n’a pas partagé le contexte dans lequel il l’a fait. Avait-il juste vu Heathers ? Travaillerez-vous avec lui ? La situation a suscité des réactions variées et aussi des mèmes de fans ils n’ont pas compris l’intention de l’artiste Marvel.

Il y avait même ceux qui se moquaient d’Evans. Comme l’a fait l’écrivain Jessica Ellis. « Si vous vous demandez, la raison pour laquelle Christian Slater est à la mode est parce que Chris Evans est élevé, j’en suis presque sûr. », a-t-il posté sur son Twitter officiel.

S’il s’agit d’une erreur avec le téléphone, ce ne serait pas la première fois que cela arrive car en septembre 2020, il a subi une grave mésaventure lorsqu’il a montré une partie de son corps nu dans une story Instagram. S’il s’agit d’une nouvelle erreur numérique, celle-ci est sans doute bien moins grave pour l’acteur.

Les meilleurs mèmes sur le tweet de Chris Evans sur Christian Slater