Le tweet d’anniversaire de James Gunn à Zoe Saldana a-t-il confirmé le retour du MCU de Gamora?

Lorsque le personnage de Marvel de Zoe Saldana, Gamora, a été sacrifié par Thanos lors des événements de Avengers : guerre à l’infini, il semblait qu’il allait y avoir un gros trou dans le gardiens de la Galaxie gang la prochaine fois que nous les avons vus ensemble. cependant, Avengers : Fin de partie a ramené Gamora d’entre les morts – enfin, du passé si vous voulez être technique – et il s’est immédiatement posé la question de savoir si cette version de Gamora se réunirait avec le Gardiens dans une future aventure.

Alors que l’actrice fêtait son 43e anniversaire, Gardiens le réalisateur James Gunn a semblé donner aux fans la confirmation qu’ils recherchaient que Saldana serait de retour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Alors que les fans envoyaient leurs vœux d’anniversaire, Gunn s’est joint à lui en tweetant une série de photos du couple ensemble lors de divers événements et a déclaré: « Joyeux anniversaire @zoesaldana. Je t’aime, tu me manques et j’ai hâte de te voir très bientôt ! »

Bon anniversaire @zoesaldana. Je t’aime, tu me manques et j’ai hâte de te voir très bientôt ! ???????????????? pic.twitter.com/FTqcHbBWxd – James Gunn (@JamesGunn) 19 juin 2021

Les fans n’ont pas tardé à comprendre son commentaire et se sont demandé si son « très bientôt » était de tourner le nouveau film, dont la sortie est prévue en 2023. « Très heureux d’entendre (espérons-le) une confirmation qu’elle sera dans le Vol 3 …? Allez, James. Dites-le simplement en anglais simple. Ou en klingon. Le klingon fonctionnera aussi », a déclaré un utilisateur. Un autre a dit, « dès que dans ‘gotg vol3’ bientôt ? » Quelqu’un a également observé: « Quand un tweet d’anniversaire rend les gens assoiffés de confirmation de potins. »

James Gunn évidemment s’est tu sur le sujet, mais il est aussi proche qu’on nous ait donné d’un signe certain que Gamora sera de retour dans le MCU assez tôt, bien que nous ayons affaire à une Gamora antérieure à l’original Gardiens film, nous entrons dans Loki territoire d’avoir un personnage précédemment mort qui revient et qui n’a pas les changements personnels que nous les avons vus traverser la première fois. Et en parlant de Loki, que ferait la TVA du retour de Gamora dans la chronologie sacrée de Marvel à partir d’un moment passé?

Au fur et à mesure que Marvel étend son univers, il continue de créer un réseau complexe de règles qu’il doit respecter jusqu’à un certain point, et LokiL’arrivée de Disney+ a eu le plus grand impact jusqu’à présent. Avec la mort de la Gamora d’origine et la nouvelle Gamora amenée dans le futur par Thanos à l’aide du royaume quantique, sera-t-elle autorisée à rester ou sera-t-elle retirée en tant que variante par la Time Variance Authority. Sauver Gamora d’être à nouveau anéanti par la TVA pourrait-il faire partie du prochain Gardiens sortie? Bien sûr, il faudra attendre pour le savoir.

Pour l’instant, nous pouvons simplement rejoindre les nombreux souhaits de l’alter ego de Gamora Zoé Saldana beaucoup de retours heureux. Voici quelques-uns des messages envoyés à l’actrice pour célébrer sa journée.

