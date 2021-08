Le tweet cryptique de Conor McGregor amène les fans à croire qu’il se moque de Jake Paul

PrettyLittleThing Robe moulante noire côtelée à bouton et dos nu, Noir - 40

Robe moulante noire côtelée à bouton et dos nu n Totalement fans de cette robe moulante au coloris noir qui se porte avec tout. On aime sa matière côtelée et le dos nu canon. Il ne manque qu'une paire de sandales à talons et des accessoires gold pour un look 100% validé comme on les aime. nLongueur environ 82 cm (Basé sur une taille échantillon EU 36) nLe mannequin porte une taille UK 8/ EU 36/ AUS 8/ US 4 nTaille du mannequin - n173 cm