Le tutoriel de maquillage derrière Better Call Saul et Breaking Bad

AMC

Les séries créées par Vince Gilligan ont un point commun qui a été découvert par un utilisateur de Twitter : dans les deux il y a des astuces sur l’image personnelle que vous n’avez peut-être pas remarquées.

©IMDBBetter Call Saul a commencé deux ans après la fin de Breaking Bad.

Ce mardi un nouvel épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul dans Netflix. La série créée par Vince Gilligan et Peter Gould en tant que spin-off de Breaking Bad Il est dans sa dernière ligne droite et dira au revoir aux fans après sept ans et six saisons de diffusion. Comme c’est souvent le cas avec ces histoires, la magie de ces productions réside dans les détails et œufs de Pâqueset c’est quelque chose que plusieurs téléspectateurs ont commencé à remarquer.

Dans l’épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul titré « noir et bleu » (noir et bleu), nous avons pu voir comment le plan Saül et Kim a commencé à montrer les fils. Howard n’ignorant plus que ses anciens collègues de bureau préparent quelque chose, il décide alors avec colère de convoquer Saül dans un ring de boxe. Là, après avoir échangé quelques mots, alors qu’il semblait que le personnage de Bob Odenkerk s’éloignait, ils sont montés sur le ring et ont échangé quelques coups dans un match de boxe court et mouvementé.

Il a été Saül celui qui a fini par terre, après un uppercut prononcé par Howard, ce qui l’a laissé hébété et avec un œil au beurre noir. En arrivant à la maison et sachant que le lendemain, elle devait comparaître devant le tribunal, elle a commencé à essayer du maquillage pour couvrir l’ecchymose sur son visage. Ce détail n’est pas passé inaperçu. @ChoisissezvotreBrianqui dans votre compte Twitter rappelé que les protagonistes de Breaking Bad, Jesse et Walter Ils ont traversé des situations similaires.

« Personne ne fait de tutoriels de maquillage comme Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul”, a écrit l’utilisateur. Sa publication était accompagnée de photos de Jesse se maquillant après avoir été battu par Écheveau. Walterpour sa part, a fait de même après avoir provoqué Mike dans un bar et commencer à prendre quelques bouffées. Quelque temps plus tard, on peut le voir se maquiller pour couvrir les conséquences de la rencontre.

+L’avenir de Kim Wexler

L’un des gros doutes sur Tu ferais mieux d’appeler Saul va savoir ce qui va arriver Kim Wexlerle personnage joué par Rhéa Seehorn. Comme vous le savez, il n’apparaît pas dans Breaking Bad et les fans sont quelque peu pessimistes quant à son avenir. Alors que l’actrice a évité de donner le moindre indice sur ce qui arrivera à Kim, tout indique que son destin est jeté et qu’elle fera partie de celles qui n’en sortiront pas vivantes à l’issue de la sixième saison du show. Le reste des options ? Nous vous en parlons dans cette note.

