Le turc Erdogan qualifie les manifestants étudiants de «  terroristes  » et jure la répression des manifestations après le tollé à la nomination à l’université

Le président turc a dénoncé les manifestants comme des «terroristes» alors que les enseignants et les étudiants protestaient contre la nomination controversée d’un loyaliste gouvernemental à la tête de la plus prestigieuse université d’Istanbul.

«Je n’accepte pas ces jeunes, qui sont membres de groupes terroristes, comme partageant les valeurs nationales et morales de notre pays», Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré dans un discours vidéo.

« Êtes-vous des étudiants … ou êtes-vous des terroristes qui tentent de faire une descente dans le bureau du recteur et de l’occuper? » il a continué.

La nomination par Erdogan de Melih Bulu, universitaire et ancien candidat politique, au poste de recteur de la prestigieuse université Bogazici d’Istanbul au début du mois de janvier a suscité un débat féroce sur la portée du gouvernement et déclenché des manifestations dans tout le pays.

Alors que les manifestations se renforçaient cette semaine, plus de 250 manifestants ont été arrêtés à Istanbul et 69 autres à Ankara. Les manifestants affirment que la nomination de Bulu n’était pas démocratique et l’ont appelé à démissionner de son poste de recteur, ce qu’il a refusé.

Erdogan a affirmé qu’il n’autoriserait pas les manifestations antigouvernementales de masse comme celles qui ont balayé la Turquie en 2013, notant: «Ce pays ne sera pas un pays dominé par les terroristes. Nous ne le permettrons jamais, ce pays ne revivra pas des incidents tels que les événements de Gezi à Taksim.

Des tensions ont éclaté au cours du week-end après que des étudiants ont été arrêtés pour incitation à la haine et insulte aux valeurs religieuses pour avoir affiché une affiche représentant le site le plus sacré de l’islam, la Kaaba à La Mecque, ornée de drapeaux LGBT.

