Le Turbo-Man de Jingle All the Way était difficile à concevoir, grâce à un certain héros MCU

Classique du film de Noël bien-aimé vive le vent d’hiver fête ses 25 ans cette année. En repensant à Arnold Schwarzenegger avec le favori des fêtes, le réalisateur Brian Levant a révélé à quel point il était difficile d’obtenir le bon look pour le héros populaire du film, Turbo-Man. Alors qu’on pourrait penser que concevoir un super-costume pour Schwarzenegger serait une tâche relativement facile, c’est en fait un certain héros Marvel qui a rendu les choses difficiles :

« Nous avons conçu un costume en latex contemporain qui était une sorte de croisement entre une concorde et une Cadillac 69 avec des jantes et des lumières. Nous avons rassemblé tout cela et créé le nouveau héros ultime. Ensuite, nous avons réalisé qu’il ressemblait beaucoup à Iron Man… »

Bien que Levant ait supposé que la conception d’un nouveau costume de super-héros pour Jingle tout le chemin Turbo-Man ne serait qu’une joyeuse entreprise, il réalisa bientôt à quel point il se trompait. « Nous pouvons concevoir un super-héros avec un costume en latex contemporain ? Quelle joie ça va être ! le cinéaste a plaisanté en parlant avec Sci-Fi Now. C’est une fois le processus de conception commencé que Levant a vu les difficultés inhérentes, chaque nouveau costume ressemblant à un super-héros déjà existant, et souvent à une copie d’un certain génie, milliardaire, playboy, philanthrope : Marvel’s Homme de fer.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Après ce qui fut sans aucun doute de nombreuses nuits tardives impliquant Levant et La tique créateur Ben Edlund dessinant des costumes de super-héros sans fin, un équilibre a été trouvé qui a donné à Turbo-Man son propre nouveau look distinct. Un regard qui hanterait le père d’Arnold Schwarzenegger dans sa chasse au jouet insaisissable, et pour le plus grand plaisir du public, dont beaucoup s’assoient toujours pour regarder Jingle All the Way chaque année.

Réalisé par Brian Levant et écrit par Randy Kornfield, vive le vent d’hiver met en vedette Arnold Schwarzenegger et Sinbad dans le rôle de deux pères rivaux, le vendeur de matelas Howard Langston (Schwarzenegger) et le postier Myron Larabee (Sinbad), qui tentent désespérément d’acheter une figurine Turbo-Man pour leurs fils respectifs lors d’une virée shopping de dernière minute la veille de Noël. L’histoire a été inspirée par des ventes de jouets de Noël réelles pour des articles tels que Cabbage Patch Kids, le film projetant le robuste chêne autrichien dans toutes sortes de scénarios ridicules, y compris une organisation criminelle souterraine du Père Noël.





Tandis que vive le vent d’hiver a reçu des critiques généralement négatives de la part des critiques lors de sa sortie, il est devenu un incontournable des fêtes pour les familles du monde entier, qui ont hâte de s’asseoir et de regarder Arnie et Sinbad se battre dans leur recherche de Turbo-Man. Qui, certes, ressemble encore un peu à Iron Man. Soit dit en passant, si vous souhaitez mettre la main sur votre propre poupée Turbo-Man, vous le pouvez absolument.

Arnold Schwarzenegger est bien sûr connu pour avoir dominé le genre des films d’action pendant des décennies, mais l’acteur a sans aucun doute plongé ses orteils musclés dans des plats plus familiaux de temps en temps. En fait, il reviendra bientôt sur l’un de ces projets dans la suite tant attendue de Jumeaux, Triplés, aux côtés de Danny DeVito et Tracy Morgan, et sous la direction du cinéaste Ivan Reitman. Bien que la suite n’ait pas encore de date de sortie, son tournage devrait commencer à la mi-février 2022.









Histoire de Noël 2 vs. Jingle All the Way 2 : quel est le pire ? Il y a quelques mauvaises suites de films de Noël, mais rien ne se compare vraiment à A Christmas Story 2 et Jingle All the Way 2.

Lire la suite





A propos de l’auteur