Le tueur en série Charles Sobhraj tente d’obtenir un contrat avec un film hollywoodien après sa sortie de prison

« Richard Branson et Mackenzie Scott, l’ex-épouse de Jeff Bezos. Elle a deux secrétaires. Si vous pouvez me trouver le numéro d’une secrétaire à DC et aussi pour Richard. J’étais en contact avec Richard Branson il y a quelques mois.

« Je veux proposer un contrat de film. Mon livre va être publié dans environ un mois. Nous pouvons avoir une réunion et une interview et tout ce que vous voulez. Au moment de ma sortie, nous rentrerons. »

Sobhraj a été surnommé « le serpent » pour la façon dont il s’est lié d’amitié avec les touristes sans effort avant de les droguer, de prendre leur argent et de les assassiner, utilisant leurs passeports pour voyager à travers le continent et confondre les autorités.

Cependant, six ans plus tard, il s’est rendu à Katmandou, au Népal, et après avoir été photographié dans un casino par un journaliste local, il a de nouveau été arrêté pour les meurtres en 1975 de la randonneuse américaine Connie Jo Bronzich et du touriste canadien Laurent Carrière.