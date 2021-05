Le tueur Chris Watts n’est pas un psychopathe, déclare un psychologue légiste

Royal Catering Cuve de brassage - 30 litres - 2 500 watts RCBM-40N

Cuve de brassage - 30 litres - 2 500 watts Envie de brasser vous-même de délicieuses bières? Pour cela, il n'est plus nécessaire d'avoir le titre de maître brasseur mais d'avoir la cuve de brassage RCBM-40N de l'équipement de restauration de Royal Catering! Que ce soit de la bière brune ou blonde, de blé ou de seigle, avec cette cuve de brassage, vous pourrez produire vos bières avec vos propres recettes ou bien en utilisant des recettes préprogrammées dans l'appareil. L'écran LCD, intuitif d'utilisation avec thermostat et minuterie d'arrêt, rend cet appareil, avec sa cuve de 30 litres de capacité de moût et sa puissance de 2500 Watts, parfait pour les producteurs de bière expérimentés mais aussi pour les débutants. Kit du brasseur avec fonctionnement manuel et automatique avec jusqu'à 9 programmes réglables Mode automatique avec fonction de mémorisation, parfait pour débutant du brassage Écran LCD intuitif avec surface tactile pour régler la température, la puissance et le temps de brassage Puissante résistance de 2500 watts, laquelle peut réguler la température de 0,1°C jusqu'à 100°C Utilisation simple, récipient à grains amovible, pompe de circulation, robinet de vidange et utilisation d'acier inoxydable