Le truc ‘Wright’ sur Mars: le tissu Flyer reprendra son envol sur l’hélicoptère Ingenuity

Un petit échantillon de tissu est sur le point de prendre son envol sur un avion unique en son genre à plus d’un siècle, et dans un monde éloigné, d’où il est entré dans l’histoire.

La bande de mousseline, qui était autrefois Partie d’une aile sur le Flyer 1903 des frères Wright – le premier avion à propulsion plus lourd que l’air à succès – est maintenant sur Mars, apposé sur Ingenuity, le premier avion à tenter un vol propulsé sur une autre planète.

« Ce tissu provient de l’avion d’origine qui a volé à Kitty Hawk », a déclaré Bob Balaram, ingénieur en chef de l’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA. «Avec tous nos matériaux de haute technologie, nos peaux en fibre de carbone et nos métaux exotiques, nous sommes très fiers d’honorer cet avion expérimental d’il y a longtemps en transportant un petit morceau de [its] en tissu. »

Le tissu Flyer est enroulé autour d’un câble situé sous le panneau solaire de l’hélicoptère, maintenu en place par du ruban isolant.

Ingéniosité, qui a atterri sur Mars avec le rover Perseverance , se veut un démonstrateur technologique. En cas de succès, l’hélicoptère pourrait conduire à de futurs aéronefs participant à des missions robotiques et humaines sur la planète rouge.

«C’est dans la longue tradition des avions expérimentaux qui a commencé tout le chemin des frères Wright, qui ont pu apporter la mobilité aérienne comme une dimension pour que nous puissions voyager ici sur Terre. De la même manière, nous espérons que L’ingéniosité nous permet également d’étendre et d’ouvrir la mobilité aérienne sur Mars », a déclaré Balaram lors d’une conférence de presse tenue le 23 mars au Jet Propulsion Laboratory (JPL) en Californie.

Un petit échantillon de la mousseline qui recouvrait l’une des ailes du Flyer des frères Wright lors de son premier vol en 1903 est apposé sur l’hélicoptère Ingenuity Mars. Un ruban isolant a été utilisé pour enrouler le petit morceau de tissu autour d’un câble situé sous le panneau solaire de l’hélicoptère. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Premiers vols

Le Wright Flyer a inauguré l’ère aérienne sur Terre avec un vol de 12 secondes le 17 décembre 1903. Avec Orville Wright comme pilote et Wilbur Wright à côté, le Flyer a parcouru 120 pieds (36 mètres) au-dessus de l’Outer recouvert de sable. Banques de Caroline du Nord.

Le Flyer a effectué trois autres vols ce jour-là avant d’être endommagé de façon irréparable. Il a ensuite été restauré et est exposé par le Musée national de l’air et de l’espace du Smithsonian à Washington, DC.

L’hélicoptère Ingenuity Mars devrait tenter son premier vol le ou vers le 8 avril, après avoir été déployé par Perseverance dans une zone plate du cratère Jezero qui servira d’aérodrome. Comme le Flyer, le premier vol de l’Ingenuity à rotor sera bref. Si tout se passe comme prévu, l’hélicoptère montera à 3 mètres de haut et planera jusqu’à 30 secondes avant de tourner et de se poser.

Le vol contrôlé est difficile à réaliser sur Mars. La gravité de la planète est environ un tiers de celle de la Terre, mais son atmosphère n’est qu’un pour cent aussi dense à la surface.

« Le premier vol est spécial. C’est de loin le vol le plus important que nous prévoyons d’effectuer », a déclaré Håvard Grip, pilote en chef d’Ingenuity au JPL. « Nous déclarerons le succès total de la mission si nous effectuons ce premier vol que nous allons tenter. »

L’avionique embarquée d’Ingenuity prendra la place d’Orville Wright en tant que pilote, mais comme Wilbur, Perseverance veillera de côté. Le rover recevra des données et filmera éventuellement le vol de l’hélicoptère depuis « Van Zyl Overlook », une zone nommée en l’honneur de Jakob van Zyl, un chef de file de l’exploration du système solaire au JPL, décédé de manière inattendue environ un mois après le lancement de Perseverance and Ingenuity sur Mars.

L’hélicoptère Ingenuity de la NASA est vu exposé sur le ventre du rover Perseverance après la libération de son bouclier anti-débris sur Mars le 21 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Tissu Flyer lointain

C’est Orville Wright qui a enlevé le tissu Flyer qui se trouve maintenant à bord d’Ingenuity. Il préparait l’avion pour sa première exposition publique lorsque la mousseline non blanchie « Pride of the West » fut remplacée en 1916. Plus tard, lui et son frère trouvèrent une autre utilisation du matériau.

« Les frères Wright en vendaient aux enchères des morceaux pour collecter des fonds pour leurs efforts futurs », a déclaré Balaram.

La NASA a travaillé avec le parc historique de Carillon, qui abrite le musée national des frères Wright, pour s’approvisionner en tissu.

«Notre mission consiste à« inspirer le monde ». Nous espérons que ce partenariat avec la NASA contribuera à faire exactement cela: inspirer notre monde en allant au-delà », a déclaré Brady Kress, président du parc historique de Carillon, dans un rapport .

Ce n’est pas la première fois que le tissu du Flyer 1903 des Wrights quitte la Terre. En 1969, la famille Wright a donné à l’astronaute d’Apollo 11 Neil Armstrong des morceaux de mousseline et un éclat de bois de l’hélice gauche de l’avion pour voler lors de la première mission d’atterrissage sur la lune.

Mousseline «Pride of the West» qui recouvrait autrefois le Wright Flyer pour son premier vol à Kitty Hawk le 17 décembre 1903. (Crédit d’image: Parc historique de Carillon)

Des fragments d’artefacts de Flyer volés sur la lune sont maintenant exposés dans des musées à travers les États-Unis et dans des collections privées, ces dernières après avoir été vendu aux enchères pour jusqu’à 275 000 € .

Une pièce différente du tissu du Flyer de 1903 a volé à bord de la navette spatiale Discovery, accompagnant l’ancien astronaute de Mercury John Glenn lors de son retour en orbite en 1998.

Le même orbiteur, Discovery, a soulevé un autre fragment du premier avion deux ans plus tard au nom de la Commission du centenaire du premier vol de Caroline du Nord. La mousseline, qui a été transportée vers la Station spatiale internationale, a été lancée pour célébrer le 100e anniversaire du Flyer et de la STS-92, la 100e mission de la navette spatiale.

Maintenant, le tissu Flyer n’a pas seulement atteint Mars, mais est prêt à prendre un vol historique … à nouveau.

« Wilbur et Orville Wright seraient heureux de savoir qu’un petit morceau de leur Wright Flyer I de 1903, la machine qui a lancé l’ère spatiale en volant à peine un quart de mile, va de nouveau plonger dans l’histoire sur Mars! » Amanda Wright Lane et Stephen Wright, l’arrière-petite-nièce et le neveu de Wilbur et Orville, ont déclaré dans un communiqué. « L’équipe de la NASA Mars Perseverance a trouvé un moyen d’amadouer encore 330 millions de miles [530 million km] du tissu original Pride of the West que Wilbur et Orville pensaient avoir retiré des ailes brisées de leur Flyer le 17 décembre 1903. «