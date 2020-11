Le truc Apple aux États-Unis ressemblera à une blague quand vous verrez le truc Samsung en Corée

Samsung dépasse les 70% de part de marché dans son pays d’origine.

Toutes les compagnies de téléphone ne vendent pas la même chose dans toutes les régions du monde. Par exemple, Apple dans son pays d’origine, les États-Unis, n’a pas de rival, tandis que dans d’autres pays, comme la Chine ou l’Inde, sa présence est quasiment résiduelle.

Et si les ventes d’Apple aux États-Unis semblent incroyables, regardez ce que Samsung a réalisé dans son pays d’origine car c’est tout aussi incroyable. De record authentique.

En Corée du Sud, vous ne voulez pas connaître une autre marque que Samsung

L’année de Samsung n’est pas du tout mauvaise. Non seulement il a lancé d’incroyables terminaux tels que le Samsung Galaxy S20 FE ou le Galaxy Note 20 Ultra, mais ses ventes sont authentiques et que le marché de la téléphonie mobile traverse une crise majeure.

Samsung occupe aujourd’hui la première place en tant que société de téléphonie mobile la plus importante au monde devant Huawei et Xiaomi. La marque a réussi à placer près de 80 millions d’unités au troisième trimestre 2020 et à atteindre une part de marché de 22% dans le monde.

Le grand défaut de tout cela est son pays d’origine, la Corée du Sud. Les Sud-Coréens adorent Samsung et les chiffres le montrent. Comme nous le lisons dans SAMMobile, Samsung a atteint une part de marché de 72,3% dans ce pays au cours de ce troisième trimestre.

Pour se faire une idée de l’importance de ce jalon, c’est la première fois que Samsung dépasse le seuil de 70%. D’autre part, d’autres entreprises importantes du pays comme Apple ou LG (également sud-coréen) ils n’atteignent pas le quota de 10% chacun d’eux.

Cependant, les analystes estiment que Samsung ne croîtra pas davantage cette année, mais au contraire. En raison du nouvel iPhone 12, les ventes de Samsung diminueront légèrement. Malgré tout cela, on ne peut nier que les chiffres obtenus par cette société sont vraiment impressionnants.

