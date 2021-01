Le trou noir de monstre crache de l’énergie aussi régulièrement que «  Old Faithful  » de Yellowstone

Au cœur d’une galaxie éloignée de plus de 570 millions d’années-lumière, l’énergie se propage dans l’espace si régulièrement que les astrophysiciens ont surnommé la galaxie Old Faithful, comme le célèbre geyser prévisible du parc national de Yellowstone. C’est la première fois que de telles éruptions régulières et fréquentes sont repérées émanant du noyau d’une galaxie lointaine.

Environ une fois tous les 114 jours, des fusées éclairantes émergent du centre de la galaxie ESO 253-3 (les événements ont eu lieu il y a près de 600 millions d’années, mais les scientifiques les voient maintenant pour la première fois en raison de la distance à laquelle la lumière de la galaxie doit voyager. atteindre Terre ).

Les chercheurs ont récemment dénombré 17 de ces explosions s’étalant sur environ six ans. Des fusées éclairantes ont été repérées par des instruments au sol et dans l’espace, y compris des télescopes spatiaux de la NASA tels que le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) et le Neil Gehrels Swift Observatory, des représentants de la NASA. dit dans un communiqué .

Le coupable derrière les éruptions est probablement le trou noir supermassif de la galaxie, un géant cosmique d’environ 20 fois la taille du trou noir connu sous le nom de Sagittaire A * (Sgr A *) au centre de la galaxie de la Voie lactée. Pour mettre cela en perspective, Sgr A * mesure environ 23,6 millions de kilomètres de diamètre et représente environ 4 millions de fois la masse du soleil.

Alors que les énormes collations du trou noir de l’ESO 253-3 sur une étoile proche, les gaz siphonnés de l’étoile entrent en collision avec le disque de débris du trou noir pour produire des fusées éclairantes brillantes, selon une étude présentée le 12 janvier à la 237e réunion de l’American Astronomical Society, tenue pratiquement cette année. Les chercheurs ont également décrit leur découverte dans une étude qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, publiée en ligne le 7 septembre 2020 dans la base de données pré-imprimée. arXiv .

Le 14 novembre 2014, la première de ces éruptions a été détectée – et considérée comme une supernova – par des chercheurs du All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASSAS-SN), un projet géré par le département d’astronomie de l’Ohio State University. qui intègre un réseau de 24 télescopes dans le monde, selon le Site web du projet ASSAS-SN .

Cependant, en 2020, les scientifiques ont analysé les six dernières années de données ASSAS-SN et identifié d’autres éruptions émergeant de la galaxie à intervalles réguliers, à environ 114 jours d’intervalle. Sur la base de ces observations, les scientifiques ont réussi à prédire quand des explosions ultérieures seraient observées en 2020: les 17 mai, 6 septembre et 26 décembre. Ils ont confirmé ces événements avec des observations à plusieurs longueurs d’onde depuis le sol et dans l’espace.

Cette image de la galaxie active ESO 253-3 a été capturée par l’explorateur spectroscopique multi-unités de l’Observatoire spatial européen dans le cadre du levé All-weather MUse Supernova Integral-field of Near Galaxies (AMUSING). L’ESO 253-3 affiche les éruptions les plus prévisibles et les plus fréquentes que les scientifiques aient encore identifiées dans une galaxie active. (Crédit d’image: Michael Tucker (Université d’Hawaï) et enquête AMUSING)

Les scientifiques ont également comparé les données d’ASSAS-SN sur les éruptions passées avec les relevés du ciel de TESS, qui ont fourni plus d’informations qu’ASSAS-SN sur l’activité des éruptions spécifiques. Par exemple, TESS a capturé « une image très complète » d’une fusée éclairante du 8 novembre 2018, enregistrant des images alors qu’elle s’éclaircissait et s’estompait pendant environ cinq jours, « mais à cause de la façon dont la mission imagine le ciel, elle ne peut pas observer tous « , co-auteur de l’étude, Patrick Vallely, chercheur diplômé de la National Science Foundation à l’Ohio State University, dit dans un communiqué .

« ASAS-SN recueille moins de détails sur les explosions individuelles, mais fournit une base de référence plus longue, ce qui était crucial dans ce cas », a déclaré Vallely. « Les deux enquêtes se complètent. »

L’explication la plus vraisemblable des éruptions récurrentes est un phénomène connu sous le nom de perturbation de la marée, dans laquelle l’orbite d’une étoile la porte si près d’un trou noir que des morceaux de l’étoile sont arrachés et aspirés dans le disque d’accrétion – une bande diffuse de poussière, gaz et débris tournant autour du trou noir. Habituellement, de tels événements se terminent par la destruction totale de l’étoile. Dans le cas de l’ESO 253-3, l’orbite d’une étoile massive peut la rapprocher suffisamment du trou noir pour que l’étoile perde une partie de sa matière, générant une fusée éclairante. Mais alors l’étoile se détache et s’échappe. Le cycle se répète chaque fois que l’étoile se rapproche suffisamment du trou noir pour ressentir son attraction inexorable, ont expliqué les chercheurs dans l’étude.

Les émissions régulières et prévisibles de l’ESO 253-3 ont fourni une rare fenêtre sur le comportement des trous noirs et pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre comment ces mystérieux objets cosmiques grandissent et changent, selon l’étude.

« C’est vraiment excitant, car nous avons vu des trous noirs faire beaucoup de choses, mais nous ne les avons jamais vus faire quelque chose comme ça – provoquer cette éruption régulière de lumière – avant », a déclaré Vallely dans le communiqué. « C’est comme un Old Faithful extra-galactique. »

