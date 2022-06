Le trou dans la clôture, une histoire méchante de l’éducation de la classe supérieure

Une arme puissante est le mot. Qu’il soit oral ou écrit, son pouvoir se renforce dans des autorités qui, traîtres et avantageuses, se savent intouchables pour être interrogées ou réprimandées. Ils l’utilisent à tout moment non pas pour mettre en avant leur leadership machiavélique, mais pour soumettre et manipuler les autres sur la base du chantage, de la peur et de l’hypocrisie. Dans le milieu scolaire, avec la permission intentionnelle ou par omission des parents, il y a des enseignants qui abusent de leur rôle autoritaire pour que les mineurs développent des pensées et des idéologies ad hoc à eux.

Dans ce contexte, la religion fonctionne comme un conduit favorable pour s’approprier l’esprit et la volonté d’enfants dont le seul droit est la possibilité d’obéir à ceux dont les parents leur ont confié la formation scolaire. Dans ce sens, il n’y a pas non plus de possibilité de douter des desseins de Dieu, c’est-à-dire le Dieu qu’ils inculquent en eux.

Avec Le trou dans la clôture le réalisateur Joaquín del Paso établit la communion qui existe entre les autorités et une imposition religieuse interprétée au gré de leurs intérêts, qui ne sont autres que l’endoctrinement de lycéens appartenant à l’élite. Le classisme, la violence, le machisme, l’égoïsme et le racisme sont des concepts qui incitent agressivement et sauvagement les adolescents ils sont destinés à perpétuer le statut de leurs parents.

Pour mener à bien le processus d’endoctrinement, les adolescents sont emmenés dans un camp situé dans une zone montagneuse adjacente à Mexico. Là, dès leur arrivée, les garçons sont bombardés d’écrits, de phrases, de phrases, de discours et de réprimandes pour leur faire savoir qu’ils ne sont pas n’importe quels enfants. « Tout ce qui ne conduit pas à Dieu est une entrave », il se lit sur une porte en bois qui donne accès à la place. À partir de cette légende, le spectateur remarquera que la parole orale et écrite sera importante tout au long du film.

La panique transmise aux étudiants provient d’un trou dans la clôture de sécurité qui protège le camp. « Ces gens sont dangereux, ils ont toutes sortes de défauts alors ne sortez pas des installations », l’un des professeurs leur ordonne. Avec « ces gens » il fait référence à la population de la communauté locale qui vit autour et dont les habitants sont dimensionnés comme des ennemis, des êtres terrifiants.

Subjugués par la paranoïa et l’idée que ce qui est dehors est dangereux, les adolescents deviennent de faibles victimes si bien que les enseignants achèvent leur travail de les mouler avec leurs convictions conservatrices et élitistes. Ils le font également au prix d’exposer un garçon à des abus sexuels, ainsi que de sous-estimer un homicide.

Le discours religieux et la position assumée par les enseignants ressemble au profil qui identifiait les hiérarques de l’Église catholique adeptes de la théologie de la prospérité, comprendre cette vocation pastorale de n’apporter la parole de Dieu qu’aux puissants, aux riches. Parmi ses représentants figurent Onesimo Cepeda, le défunt évêque d’Ecatepec qui se vantait de son luxe et de son amitié avec des politiciens aux actions répréhensibles, et Norberto Rivera Carrera, archevêque primat émérite du Mexique. Ils ne se sont pas tournés vers les paroissiens à faible revenu, ni ne l’ont approchée.

D’autre part, Joaquín del Paso, comme il l’a commenté dans une interview pour Spoiler, a eu recours à des contenus et des textes liés à l’Opus Dei et aux Légionnaires du Christ de contextualiser la manière dont ces types d’enfants sont scolarisés dans certaines écoles privées qui entretiennent un lien profond avec le catholicisme radical lié à l’élite.

Avec Le trou dans la clôture le réalisateur et son casting (les adolescents ne sont pas des acteurs professionnels mais ils parviennent à transmettre ce que leurs personnages exigent) nous rapprochent du comportement tribal des classes supérieures et mettent sur la table plusieurs sujets de discussion concernant d’autres réalités enregistrées au Mexique , un pays où il n’est pas vraiment nécessaire de voir du sang pour avoir peur. Une pièce fondamentale pour introduire et permettre au spectateur de rentrer chez lui avec des reflets est la photographie d’Alfonso Herrera Salcedo, qui construit avec l’appareil photo un conte pervers aux multiples visages qui, entre arbres, lumière et obscurité, oblige à le relire plus d’une fois.

