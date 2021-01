Le trône des mensonges: la politique médiévale est relancée en tant que jeu gratuit

Imperium42 a annoncé la réédition de Throne of Lies: Le jeu en ligne de la tromperie sur Steam. Le jeu est initialement sorti en septembre 2017 sur PC.

Trône des mensonges: politique médiévale est maintenant disponible en tant que jeu gratuit qui invite de nouveaux joueurs à se lancer et à jouer. Les principaux changements du jeu incluent de nouveaux graphismes clés, un nouveau logo et un sous-titre. Le sous-titre précédent était Throne of Lies: Le jeu en ligne de la tromperie. Ceux qui possèdent la version payante premium du jeu recevront des produits vétérans exclusifs.

Trône des mensonges: politique médiévale est un jeu de déduction sociale indépendant disponible sur Steam. Le jeu utilise le PvP d’investigation et social avec 8 à 16 joueurs. Pendant une période de conflit médiéval, chaque joueur se voit attribuer au hasard l’une des plus de 40 classes allant du roi à un imbécile. Certains seront membres du Cult, Unseen et quelques personnages neutres qui essaient juste de survivre.

Les joueurs ont plus de 100 capacités pour essayer de découvrir les traîtres parmi la liste des joueurs. Le jeu propose un cycle jour et nuit unique où les joueurs. Au cours de la journée, les joueurs peuvent discuter de leurs découvertes à travers une table ronde et accuser les autres de délit. La nuit, les joueurs utilisent leurs compétences pour occuper, espionner, conspirer ou même tuer les autres.

Tout le monde est suspect dans le jeu, y compris le roi. L’ennemi a la capacité de convertir d’autres joueurs de son côté, donc les allégeances changent constamment.

Le jeu se termine une fois que la faction Blue Dragon a éliminé tous les ennemis du royaume ou lorsque les ennemis ont pris le contrôle du Trône des mensonges.

Trône des mensonges: politique médiévale est un jeu complexe où les joueurs peuvent mettre leurs compétences en stratégie à l’épreuve. Il est essentiel que les joueurs apprennent les mécanismes de base du jeu pour profiter pleinement de l’expérience. Le jeu comprend un didacticiel en jeu pour les mécanismes et les classes de base du jeu, ainsi que des cartes de classe à étudier pour des classes et des capacités individuelles.

Le développeur encourage les joueurs à en apprendre le plus possible sur le gameplay, car plus de connaissances mèneront à plus de plaisir du jeu.

Le jeu Steam inclut la possibilité de créer des codes d’invitation en un clic pour inclure des amis de Discord. Les streamers peuvent également utiliser les codes pour inviter leurs spectateurs à jouer.

Le développeur déclare que le jeu contient au moins 200 heures de rejouabilité. Depuis sa sortie, certains ont apporté plus de deux mille heures de rejouabilité.

Trône des mensonges: politique médiévale est disponible dès maintenant sur PC via Steam sans frais.