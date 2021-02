"Le Trône de Fer"-Compositeur engagé pour la série prequel

Il recommence! Ramin Djawadi, le compositeur primé de « Game of Thrones » et « Westworld », fournira également une musique de fond pour la série préquelle « House of the Dragon ».

Né à Duisbourg, il revient à Westeros. Tel que rapporté par SlashFilm, entre autres, le compositeur Ramin Djawadi a signé pour être responsable de la musique de la série préquelle « Game of Thrones » « House of the Dragon ».

Retour d’un sujet familier?

Cela devrait surtout plaire aux fans et connaisseurs de la série principale, la bande originale de « Game of Thrones » a toujours été une partie importante de la saga. Ramin Djawadi donnera certainement à la bande son une nouvelle couche de peinture et créera de nouveaux sons. Mais le thème musical des Targaryen est susceptible de revenir encore et encore. Et nous avons toujours cela très présent dans nos oreilles.

Pas toi? Alors voici un petit rappel:

Le tournage est sur le point de commencer

Lentement mais sûrement, « House of the Dragon » est sur la bonne voie en ce qui concerne la pré-production. Le tournage de la série devrait commencer au début de cette année afin que la préquelle de « Game of Thrones » puisse être diffusée sur HBO en 2022.

Le casting est également impressionnant: en plus de Paddy Considine (« The Outsider ») comme Viserys Targaryen et Matt Smith (« The Crown ») comme Daemon Targaryen, Olivia Cooke (« Ready Player One ») comme Alicent Hightower et Emma D ‘Arcy (« Truth Seekers ») comme Rhaenyra Targaryen à bord.