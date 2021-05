Le troisième volet de ‘A Quiet Place’ pourrait être une réalité

Plus d’un an s’est écoulé et «A Quiet Place Part II» devrait enfin sortir en salles cette semaine, avec l’actrice Emily Blunt admettant que son mari, acteur et réalisateur John Krasinski, réfléchit à l’idée de mettre fin à la histoire avec une trilogie.

Sorti en 2018, «A Quiet Place» présentait un exercice narratif intéressant avec le moins de dialogues parlés, car la famille principale de l’histoire devait garder le silence, car le moindre bruit pouvait susciter la fureur de créatures gigantesques qu’ils attaquaient à la la moindre provocation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Firestarter: Blumhouse présente de nouvelles images de son tournage

« A Quiet Place Part II » a reçu les éloges des critiques spécialisés qui ont eu le plaisir de le voir, en plus de susciter l’intérêt du grand public qui a été captivé par le premier opus, il ne serait donc pas étrange que Krasinski souhaite compléter sa création par une trilogie complète.

«Il a tout un arc d’idées qui pourraient fonctionner. Je pense qu’il voulait juste voir comment les gens réagiraient à celui-ci avant d’engager pleinement son cerveau sur le troisième, mais il a quelques bonnes idées », a commenté Blunt dans une discussion avec Collider.

Dans la suite, la famille Abbot (Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit quitter sa maison à la ferme et affronter les horreurs du monde extérieur, confrontée au défi de rester silencieuse alors qu’elle emmène son nouveau membre avec elle. La famille , car ils réalisent que les créatures monstrueuses qui chassent le bruit ne seront pas le seul danger auquel elles seront confrontées.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La suite de «Escape Room» révèle son premier regard et son titre officiel

Dans une conversation différente avec TotalFilm, Krasinski a garanti que dans ce nouvel opus, il a ajouté dans ce nouvel opus des éléments qui non seulement expliquent mieux le volet précédent, mais ont également permis l’expansion potentielle de cet univers narratif. Ce nouvel opus a la participation de Cillian Murphy dans sa distribution principale. « A Quiet Place Part II » sortira en salles le 27 mai.