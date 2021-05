Le troisième volet de « A Quiet Place » a déjà été écrit

La première réussie de « A Quiet Place » en 2018 a été plus que suffisante pour générer sa propre suite, déjà disponible dans de nombreux cinémas du monde entier, et tout semble indiquer que les dirigeants de Paramount sont prêts à continuer avec un troisième opus, dont le script est apparemment déjà terminé.

Après un an de retard dans sa première, « A Quiet Place Part II » présente le retour d’Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe dans leur voyage de survie dans un monde post-apocalyptique dans ce film écrit et réalisé par John Krasinski, ainsi que l’arrivée de l’acteur Cillian Murphy dans l’histoire.

Le film de Krasinski s’est avéré être un énorme succès au box-office malgré sa sortie au milieu d’une pandémie qui se poursuit toujours et avec de nombreux complexes cinématographiques se remettant à peine après avoir été fermés pendant une année entière, levant pas moins de 57 millions de dollars au box-office dans son quatre premiers jours après la mise en liberté.

Le journaliste Erik Davis, rédacteur en chef du magazine « Fandango », a indiqué via son compte Twitter que Krasisnki a confirmé que le réalisateur et scénariste Jeff Nichols, connu pour son travail dans le film de science-fiction « Midnight Special », a déjà écrit et soumis le script du prochain épisode de « A Quiet Place ».

Pour ceux qui apprécient l’excellent # AQuietPlace2 dans les salles ce week-end et à s’interroger sur un troisième film: Dans notre @TwitterSpaces m’envoyer un message, John Krasinski nous a dit que le scénariste-réalisateur Jeff Nichols (SPECIAL MINUIT) vient de remettre le scénario de la troisième partie. C’est en route! pic.twitter.com/qKgLyw4Oxm – Erik Davis (@ErikDavis)

Krasinski ne précise pas si ce nouveau film aura les mêmes personnages des tranches précédentes ou s’il s’agira d’un spin-off au sein de ce même univers. Les plans d’expansion vers une éventuelle franchise seraient annoncés par Paramount en novembre 2020, même si après cette révélation, le studio ne présenterait pas plus de détails sur le sujet.

Lors d’une récente interview, l’actrice Emily Blunt a déclaré que Krasinski avait quelques idées pour «A Quiet Place Part III), qui continuerait apparemment l’histoire des deux tranches précédentes, mais qu’elle espérait voir le succès de la deuxième partie avant de se développer pleinement. ce projet.