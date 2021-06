Le troisième plus gros diamant de la planète découvert en Afrique, selon des mineurs

Des mineurs du Botswana ont mis au jour un superbe diamant de 1 098 carats qui pourrait être le troisième plus gros diamant au monde, selon des articles de presse.

La gemme géante a été découverte le 1er juin dans la mine de Jwaneng dans le sud du Botswana, qui est considérée comme la mine la plus précieuse au monde, selon Bloomberg . Un porte-parole de la société minière Debswana – une coentreprise entre la société De Beers et le gouvernement du Botswana – a déclaré que l’énorme pierre précieuse est le plus gros diamant jamais découvert au cours des cinq décennies d’histoire de la société.

Le Botswana est le premier producteur de diamants d’Afrique, Le gardien a rapporté , et abrite également la mine où le deuxième plus gros diamant au monde – une pierre de 1 109 carats appelée Lesedi La Rona – a été déterré en 2015.

le le plus gros diamant du monde , appelé le Cullinan, est plus grand que les deux finalistes réunis ; cette pierre mesurait 3 106 carats lorsqu’elle a été découverte en Afrique du Sud en 1905. En 1908, la gemme titanesque a été coupée en environ 100 morceaux, le plus gros morceau de 530 carats étant expédié à Londres, où il orne le sommet du Royal Sovereign britannique. Sceptre (l’un des joyaux de la couronne d’Angleterre caché dans la Tour de Londres, comme 45Secondes.fr l’a signalé précédemment .)

La nouvelle pierre sera évaluée dans les semaines à venir, date à laquelle la société publique de négoce de diamants du Botswana pourra décider de l’acheter à Debswana ou de laisser De Beers la vendre, a rapporté Bloomberg.

