Le troisième et dernier personnage DLC de Streets of Rage 4 est Shiva

Streets of Rage 4 a mis beaucoup de temps à arriver ici, mais la suite élégante de DotEmu est un vrai plaisir pour les fans. Non seulement il dispose des commandes strictes et de l’excellente musique que vous attendez, mais il a (presque) tous les personnages jouables que vous pourriez espérer. La plupart des lacunes de la liste sont comblées par M. X Nightmare, le prochain pack de DLC. Il introduit trois autres combattants dans le jeu, et nous connaissons maintenant le dernier personnage à faire la coupe.

Shiva, un boss récurrent de la série, arrivera sur SoR4 en tant que personnage jouable. Apparaissant déjà dans le jeu en tant que boss, le DLC vous permettra de jouer en tant que favori des fans. Il rejoint Estel et Max dans le cadre du pack DLC, complétant l’ensemble.

Il n’y a toujours pas de date ferme sur M. X Nightmare, mais j’espère que ce n’est pas trop loin maintenant. Êtes-vous impatient de jouer le rôle de Shiva dans Streets of Rage 4? Clonez-vous dans la section commentaires ci-dessous.