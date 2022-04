Le troisième en une semaine : Netflix a de nouveau annulé une série après une saison

Netflix

L’annulation d’une autre série Netflix a été officialisée, dans une nette tendance à renouveler son catalogue pour l’avenir après le retrait des utilisateurs.

© GettyLe troisième en une semaine : Netflix a de nouveau annulé une série après une saison.

Le rapport qui a confirmé une forte baisse du nombre d’abonnés n’a pas été bien accueilli par le service de streaming Netflix, et moins les prévisions qui assurent que des millions d’utilisateurs abandonneront la plateforme dans les mois à venir. Au-delà de la stratégie qu’ils mettront en place, on a tendance, surtout depuis la déclaration d’annulation, à se débarrasser des contenus qui ne leur sont pas entièrement profitables et ainsi offrir quelque chose de mieux à leur audience.

Il y a exactement une semaine, une deuxième bombe a explosé, exposant plusieurs licenciements du côté animation du streaming, entraînant Cité des fantômes et d’autres projets dans la région sont annulés. Puis ils ont dit au revoir à Comment élever un super-héros, avec la bizarrerie que son deuxième opus soit arrivé début février de cette année. Apparemment, ce sera une route avec plus d’annulations dans un avenir proche, car au cours des dernières heures, ils ont confirmé que Assez intelligent n’aura pas de deuxième saison.

bien plus que prêtcomme il est devenu connu en Amérique latine, est arrivé dans le catalogue de la plateforme le 8 octobre 2021 avec ses dix premiers épisodes mettant en vedette Emily Osment, Olivia Macklin, Cinthya Carmon, Gregg Sulkin et Michael Hsu Rosen. Selon les informations de TVLine, Netflix a décidé d’annuler l’émission après son premier épisodebien qu’ils n’aient pas laissé les raisons officielles.

De quoi s’agissait-il? Synopsis officiel : « Lorsque son petit ami la quitte sans prévenir, Chelsea, une romancière éduquée et intellectuelle en devenir, n’a d’autre choix que d’emménager avec sa sœur Claire, une fille bavarde, légère et plutôt frivole qui vit à Elle vit sur la côte ouest et partage une maison avec trois colocataires adorablement excentriques et non intellectuels : Grant, un magnifique entraîneur personnel, Solana, une ancienne avocate devenue guérisseuse, et Jayden, un influenceur des médias sociaux, mais la façade dure et critique de Chelsea s’adoucit. quand il apprend à connaître ses nouveaux amis, et ensemble ils commencent à former une improbable famille de fortune ».

Officieusement, des rumeurs prétendent que C’était une question d’entendre, bien qu’il soit étrange qu’ils ne l’aient pas annoncé peu de temps après son lancement, puisque la plateforme prend les données de ses 28 premiers jours. Il convient également de noter que les critiques spécialisés ne l’ont pas approuvé, n’ayant que 40% sur Rotten Tomatoes, même si le score des téléspectateurs était favorable avec 69%.

