Le troisième DLC d’Immortals Fenyx Rising fait les choses différemment, la semaine prochaine

Immortals Fenyx Rising obtient sa troisième extension la semaine prochaine, le 22 avril. Il s’intitule « The Lost Gods » et, à notre connaissance, il s’agit du dernier DLC prévu pour le jeu en monde ouvert. Mais tout comme Myths of the Eastern Realm, cet add-on ne comprendra pas Fenyx ou les emplacements de la version principale. Au lieu de cela, vous incarnez un nouveau héros nommé Ash – et le gameplay semble presque complètement différent de l’expérience de base.

« Se déroulant entièrement d’un point de vue aérien et divin, l’aventure se concentre sur Ash, un nouveau champion mortel suite à une série de catastrophes catastrophiques », lit-on dans la description officielle.

Il continue: « La mission d’Ash est de voyager vers une nouvelle terre, l’île de Pyrite, pour trouver et réunir les dieux qui ont quitté Olympos en haleine après une brouille avec Zeus. Ces » dieux perdus « , y compris Poséidon et Hadès, vont tous doivent être convaincus de retourner au Panthéon et de rétablir l’équilibre dans le monde. Naturellement, il y a beaucoup de monstres entre eux et Ash, que les joueurs peuvent envoyer en utilisant un nouveau système de combat inspiré des bagarreurs. «

Nous n’avons pas encore vu The Lost Gods en action, mais Ubisoft dit que « plus de détails » seront révélés avant la sortie. Tu ferais mieux de bouger, hein?

Avez-vous hâte de voir ce DLC? Jouez-vous toujours aux Immortels? Glissez dans la section des commentaires ci-dessous.