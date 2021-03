Le tristement célèbre astéroïde Apophis ne représente aucune menace pour la Terre pendant au moins 100 ans, selon la NASA

Le célèbre rocher spatial Apophis vient de perdre son statut dangereux – pour les 100 prochaines années au moins – après de nouvelles observations de l’astéroïde géocroiseur.

Les astronomes gardent un œil sur Apophis depuis sa découverte en 2004, après des estimations initiales basées sur une orbite plus préliminaire suggérant qu’elle se rapprocherait inconfortablement de notre planète en 2029. La grande taille d’Apophis a ajouté à cette préoccupation, car elle s’étend sur 1100 pieds ( 340 mètres) de diamètre – environ 10 fois plus grand que l’objet qui créé Meteor Crater en Arizona.

Après avoir affiné les observations initiales, les astronomes ont découvert qu’il n’y avait pas de risque réel d’impact en 2029. Maintenant, après le passage d’Apophis en toute sécurité sur Terre plus tôt ce mois-ci, il y a une autre bonne nouvelle: l’astéroïde ne frappera pas la Terre en 2068 non plus. La roche spatiale a également été retirée d’une liste de risques connue sous le nom de Tableau des risques d’impact Sentry, qui est maintenu par le Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, qui est géré par le Jet Propulsion Laboratory de l’agence.

Le tableau des risques d’impact des sentinelles est un ensemble d’astéroïdes qui montrent des astéroïdes broutant si près de la Terre qu’un impact futur ne peut être exclu. Cette «liste de risques» suit les astéroïdes qui devraient se rapprocher suffisamment de la Terre des endroits où il y a un risque d’impact, même si heureusement, il n’y a pas de menaces imminentes connues pour notre planète.

«Quand j’ai commencé à travailler avec les astéroïdes après l’université, Apophis était le modèle des astéroïdes dangereux», Davide Farnocchia, qui analyse les orbites des astéroïdes au CNEOS, dit dans un communiqué .

Ces images radar de la NASA montrent l’astéroïde Apophis les 8, 9 et 10 mars alors qu’il passait à moins de 17 millions de kilomètres de la Terre lors d’un survol en 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech et NSF / AUI / GBO)

«Il y a un certain sentiment de satisfaction de le voir retiré de la liste des risques, et nous attendons avec impatience la science que nous pourrions découvrir au cours de sa [next] approche rapprochée en 2029 « , a ajouté Farnocchia. En 2029, Apophis zoomera sur la Terre à environ 32 000 kilomètres de la surface de notre planète, un peu plus près que les satellites en orbite géosynchrone.

Cette nouvelle information provenait des observations d’Apophis ‘ survol de la Terre le 5 mars , lorsque la roche a plongé à moins de 0,11 unité astronomique, avec 1 UA représentant la distance entre la Terre et le soleil (93 millions de miles ou 150 millions de kilomètres) de la Terre. Avec les observations de ce survol, les astronomes ont utilisé le radar pour affiner davantage notre compréhension de la trajectoire d’Apophis autour du soleil.

Le télescope radar de l’observatoire Arecibo de Porto Rico a malheureusement pris sa retraite il y a quelques mois après son effondrement en 2020, mais les observations étaient toujours possibles avec des installations telles que le complexe Goldstone du Deep Space Network en Californie et le télescope Green Bank en Virginie-Occidentale. Les différents télescopes ont montré de bonnes nouvelles pour un astéroïde considéré comme un risque depuis une demi-génération.

« Un impact 2068 n’est plus dans le domaine des possibles, et nos calculs ne montrent aucun risque d’impact pour au moins les 100 prochaines années », a déclaré Farnocchia. Cela a permis au groupe de supprimer Apophis de la liste des risques

Goldstone et Green Bank ont ​​travaillé ensemble pour obtenir une image d’Apophis, Goldstone transmettant un signal radar et Green Bank recevant la réflexion. L’imagerie radar résultante était pixélisée, mais affichait toujours une résolution d’environ 38,75 mètres (127 pieds) par pixel.

« Si nous avions des jumelles aussi puissantes que ce radar, nous pourrions nous asseoir à Los Angeles et lire un menu de dîner dans un restaurant de New York », a déclaré la scientifique du JPL Marina Brozovic, qui a dirigé la campagne radar, dans le même communiqué.

Cette nouvelle imagerie augmentera notre compréhension des astéroïdes. Aussi, en utilisant ces observations, les équipes qui étudient l’astéroïde espèrent comprendre sa forme; les observations précédentes suggéraient qu’Apophis pourrait avoir la forme d’une cacahuète.

Ils veulent également en savoir plus sur la vitesse de rotation de l’astéroïde et son axe de rotation, ce qui aidera à prédire l’orientation de l’astéroïde avec la Terre lorsqu’il survolera en 2029. La rencontre rapprochée avec notre planète pourrait modifier de manière inoffensive l’état de rotation de l’astéroïde ou provoquer un «astéroïde». tremblements de terre « à la surface du rocher, a déclaré l’équipe.

Les informations du CNEOS sont transmises à la NASA Bureau de coordination de la défense planétaire , qui travaille avec des télescopes et des partenaires institutionnels aux États-Unis et dans le monde pour obtenir les dernières informations sur les menaces que les petits corps peuvent faire peser sur la Terre.

