Le trio de Sonic Games arrive sur PS dès le 1er juin

Sony a grimpé au siège de SEGA avec un chargement de camions de préparations, et il apporte tout les jeux à PS maintenant. Eh bien, pour être plus précis, trois titres Sonic seront ajoutés au service d’abonnement le 1er juin: le sidecroller rétro Sonic Mania, le jeu de plateforme moderne Sonic Forces et le coureur de karting Team Sonic Racing. Nous obtiendrons plus d’informations sur la durée de disponibilité de ces titres en streaming et en téléchargement la semaine prochaine, vraisemblablement.

Il convient également de mentionner qu’en plus d’être disponible le premier jour PS Plus, remake Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown sera également disponible dès le premier jour pour les abonnés PS Now à diffuser et à télécharger. Encore une fois, on ne sait pas combien de temps le jeu de combat fera partie du service, mais c’est beaucoup de contenu SEGA prévu pour le 1er juin.