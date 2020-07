Le tribunal confirme l’exclusion: Sarrazin s’envole du SPD

La plus haute cour d’arbitrage du SPD confirme l’exclusion de l’auteur controversé Thilo Sarrazin. C’est maintenant la troisième tentative d’être expulsé. Sarrazin a déjà annoncé que l’arrêt ne serait pas accepté.

Succès pour la direction du SPD: l’ex-politicien et auteur controversé Thilo Sarrazin n’est plus membre des sociaux-démocrates. Le tribunal arbitral de la plus haute partie a déclaré l’exclusion de la personne de 75 ans recevable. “L’exclusion du parti est donc effective”, a-t-il déclaré dans le message. Après 2009/10 et 2011, c’était la troisième tentative de chasser l’ancien sénateur des finances de Berlin et Bundesbanker du parti. Le processus le plus récent a été déclenché par le livre de Sarrazin “Prise de contrôle hostile: comment l’islam entrave le progrès et menace la société”, qui a été publié en 2018. La direction du SPD accuse Sarrazin de porter atteinte à la réputation du parti avec des thèses racistes et islamophobes.

Sarrazin veut contester la décision devant le tribunal de district de Berlin. “À mon avis, la décision a déjà été prise avant l’audience”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas un processus ouvert, honnête et juste”. Aucune citation de son livre “Prise de contrôle hostile: comment l’Islam entrave le progrès et menace la société”, qui a été le facteur décisif pour l’exclusion du parti, n’a été classée comme fausse ou raciste, a déclaré Sarrazin. Il attendrait la justification écrite du jugement puis interjetait appel auprès du tribunal régional de Berlin. “Si quelqu’un vous insulte et que vous êtes moralement disqualifié en tant que populiste raciste et de droite, vous n’avez pas d’autre choix que de défendre votre réputation. Je le ferai.”

“Le chapitre Thilo Sarrazin est terminé pour nous”

Le secrétaire général du SPD, Lars Klingbeil, s’est félicité de l’expulsion du parti et a conseillé à l’ancien sénateur et auteur de Berlin d’accepter la décision. “Le chapitre Thilo Sarrazin est terminé pour nous”, a déclaré Klingbeil vendredi à Berlin. “A l’avenir, il ne pourra plus diffuser ses thèses racistes et anti-musulmanes sous le couvert de l’adhésion au SPD.” Ce fut une journée importante et bonne pour le SPD.

En janvier, la Commission d’arbitrage de l’État de Berlin a confirmé dans un appel que l’exclusion du parti était légale. La commission au niveau du district l’avait déjà vu de cette façon. Sarrazin avait fait appel après les deux décisions – maintenant le parti interne le plus élevé a tranché. Sarrazin pouvait désormais saisir un tribunal compétent, mais devrait y prouver, selon le SPD, qu’il y avait eu des erreurs de procédure au tribunal arbitral. Sarrazin avait annoncé qu’il se rendrait à la Cour constitutionnelle fédérale si nécessaire.

La Commission fédérale d’arbitrage du SPD est un organe qui statue de manière indépendante sur les litiges internes des parties. Thorsten Jobs, juge au tribunal administratif supérieur de Potsdam, a présidé le procès au siège du parti SPD à Berlin. Le conseiller ministériel adjoint Heike Werner et le président de la Cour constitutionnelle de la Sarre, Roland Rixecker. Les obstacles juridiques à l’exclusion d’un parti sont élevés, de sorte que l’instrument ne peut pas être utilisé à mauvais escient pour réprimer les critiques.