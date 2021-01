Le trésor de Kauil est une aventure de puzzle unique pour Xbox One et Xbox Series X / S

Trésor de Kauil sort maintenant sur Xbox One et Xbox Series X / S ainsi que plusieurs autres plates-formes. Le titre emmène les joueurs dans une aventure de puzzle où ils doivent s’infiltrer dans un temple dans le but de trouver la fille du personnage principal. Bien que ce titre ait reçu des critiques mitigées, de nombreux joueurs apprécient son orientation directe et son design simpliste.

Ce titre s’adresse principalement à un public plus jeune, ou du moins c’est ce que son design suggère. Bien que le jeu ait des joueurs énigmes difficiles, le titre manque dans l’âme qui en ferait une aventure plus épanouissante. Pourtant, en tant que passe-temps divertissant, ce jeu fait plus que marquer ses esprits malgré son histoire terne.

Trésor de Kauil est une aventure low-poly qui mêle Indiana Jones à la prise de décision des joueurs. Le jeu vient de l’éditeur JanuSoft et suit l’aventure du Dr Goodfall. Après la disparition de votre fille Sophie, vous jurez de la retrouver et cela devient l’objectif principal de cette aventure solo.

Le récit suit le Dr Goodfall dans son voyage pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger sa fille. Armé d’un fouet, il doit surmonter des énigmes et éviter les goules tout en essayant de traverser un temple de plus en plus dangereux.

Le joueur doit surmonter des plates-formes qui tombent, des lames oscillantes et d’autres tropes de temple standard tout en résolvant des énigmes uniques en cours de route. Le jeu tire parti de compétences simples et les mélange avec des puzzles de plate-forme pour créer un mélange intéressant de mécanique de fouet et de sauts chanceux.

Votre fille était à la recherche de Trésor de Kauil et donc une fois que vous l’avez trouvée, vous êtes sûr de la trouver. Chaque niveau est complété en résolvant le puzzle de la salle, et le jeu est gagné une fois que la fille a été rendue à son père adoré. Cependant, assurez-vous de piller le trésor car tout tourne autour de l’achèvement du temple avant qu’il ne soit trop tard.

Ce jeu a reçu des critiques mitigées sur plusieurs plates-formes depuis son origine. Alors que la communauté semble envisager sa valeur, le jeu continue d’être aimé ou détesté selon qui le joue.

Pourtant, il y a un avenir radieux au bout du tunnel car de nombreux titres low-poly se sont avérés être un succès auprès du public Xbox. Alors que les développeurs sont sûrs d’attendre que les critiques affluent, ce titre unique se frayera un chemin dans les bibliothèques des joueurs et les mettra au défi de trouver Le trésor de Kauil.

Ce titre cible définitivement un public plus jeune. La conception simple, la mécanique du puzzle et l’atmosphère générale créent le monde parfait pour que tout le monde puisse en profiter, quel que soit son âge.

Pour plus d’informations, explorez la page de la boutique du jeu sur votre plateforme préférée. Trésor de Kauil est disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch et PC. Assurez-vous de plonger profondément dans sa bande-annonce et ses captures d’écran avant de consacrer un achat à ce titre unique.