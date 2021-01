Le très grand télescope européen découvre un système avec six exoplanètes en orbite de manière complètement synchronisée

Environ 200 années-lumière de nous mensonges l’un des systèmes solaires les plus curieux découverts à ce jour. Sous le nom TOI-178, le système compte au total six exoplanètes qui gravitent autour de son étoile. Jusqu’à présent, rien d’extraordinaire, mais ils le font de manière complètement synchronisée et rythmée. Une suggestion aux astronomes qu’ils n’ont guère été modifiés depuis leur formation.





Grâce à l’aide du Very Large Telescope in Europa (qui nous a montré à plusieurs reprises ce dont il est capable), le satellite CHEOPS et l’Observatoire Paranal ont pu mieux étudier ce système particulier. Pour cela a étudié le comportement de l’étoile et de sa lumière en utilisant deux méthodes différentes. Dans le premier, c’est par transit, qui étudie la variabilité de la lumière au passage des exoplanètes. L’autre est à travers les vitesses radiales, où vous pouvez voir comment le spectre de la lumière change en raison des oscillations de gravité des exoplanètes.

Orbites synchronisées et rythmiques

Le système TOI-178 a un total de six exoplanètes variant en taille d’environ la Terre à jusqu’à trois fois la taille de la Terre. Les deux premiers plus proches de votre soleil sont solides, tandis que les quatre autres sont gazeux. Tous sont à une distance relativement proche de leur étoile, puisque leurs années (le temps qu’il faut pour faire le tour de l’étoile) durent à peine quelques jours dans certains et plusieurs mois dans d’autres.

Ce qui est intéressant à propos de ces exoplanètes, c’est l’orbite qu’elles suivent. À l’exception de la première et la plus proche de l’étoile, les cinq planètes extérieures sont verrouillées dans une chaîne de résonance précise. Ceci signifie que s’aligner régulièrement après avoir terminé un nombre exact d’orbites périodique.

Il parait suivre un modèle de 18: 9: 6: 4: 3. Cela signifie que chaque fois que l’exoplanète la plus éloignée complète trois cercles de l’étoile, la suivante en complète quatre, les six suivantes, les neuf suivantes et les dix-huit suivants. À un moment précis, les cinq exoplanètes s’alignent et recommencent leur orbite.

Ceci, qui peut sembler une coïncidence, est en fait très utile pour les astronomes. Grâce au motif, il est possible mieux comprendre l’histoire de ce système solaire et sa formationn. Par exemple, les astronomes peuvent théoriser que le système solaire a eu peu ou pas de changement majeur depuis sa naissance puisque les orbites ne se sont pas alternées.

Via | Phys

Plus d’informations | CETTE