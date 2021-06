Le tremblement de terre qui a duré 32 ans et a été détecté à l’aide d’un corail

La plupart des tremblements de terre ne durent que quelques secondes ou, rarement, plusieurs minutes. Cependant, il y a des tremblements de terre qui peuvent durer plus longtemps, beaucoup plus. Les soi-disant «événements à glissement lent» durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Maintenant nous avons trouvé celui qui a duré 32 ans.





Des chercheurs de Singapour disent avoir détecté le tremblement de terre le plus lent jamais rencontré. Plus de trois décennies de mouvement continu des plaques tectoniques qui ont provoqué ce que l’on appelle le plus long tremblement de terre à ce jour. Comment l’ont-ils détecté? Merci à un corail ancien.

Un mouvement constant

Les tremblements de terre sont provoqués lorsqu’il y a une tension entre deux plaques tectoniques et qu’ils se poussent l’un contre l’autre. Enfin, la tension accumulée est relâchée sous la forme d’un tremblement soudain qui produit des vibrations que l’on ressent en surface. Cependant, il y a de rares occasions où ce mouvement n’est pas brusque, mais très lent et avec des vibrations à une fréquence si basse qu’on ne peut pas les percevoir sans un équipement très sensible.

Ces événements à glissement lent durent généralement quelques semaines, bien qu’il y en ait eu quelques-uns qui ont duré jusqu’à trois ans. Mais ce n’est relativement rien comparé au plus long de tous, dix fois plus long. Il a été détecté par l’Université technologique de Nanyang.

L’équipe de recherche était analyser les anciennes structures coralliennes au large de Sumatra en Indonésie. Ces structures se développent lentement, elles servent donc d’enregistrement du niveau de la mer et des changements dans l’évolution géologique du lieu.

À un certain moment de l’enquête, ils ont réalisé qu’il se passait quelque chose d’étrange. La ligne de base de la structure corallienne a coulé d’environ 1 ou 2 millimètres chaque année de 1738 à 1829. Cependant, depuis 1829 ils ont vu comment l’affaissement était jusqu’à 10 millimètres par anUn tel changement brutal est généralement dû à un enfoncement plus rapide de la plaque tectonique. Le naufrage plus rapide s’est poursuivi jusqu’en 1861.

On sait que en 1861 à Sumatra il y eut un gigantesque tremblement de terre de magnitude 8,5. Par conséquent, on pense que ce tremblement de terre plus important a anéanti l’événement de glissement lent qui a duré au total 32 ans. Une meilleure étude de ces événements pourrait aider à mieux prédire l’arrivée de tremblements de terre plus importants et plus dévastateurs comme celui de Sumatra, ont déclaré les chercheurs.

Via | National Geographic

Plus d’informations | Nature