Le tremblement de terre qui a causé la plus grosse vague jamais enregistrée

Dans la nuit du 9 juillet 1958, la baie de Lituya en Alaska a subi l’un des événements les plus dramatiques de l’histoire enregistrée. Un séisme de 7,9 sur l’échelle de Richter a secoué toute la baie. Le problème n’était pas seulement le tremblement de terre lui-même, mais la vague de plus d’un demi-kilomètre de haut qu’il a générée. La plus grosse vague que nous ayons jamais enregistrée.





La faille Fairweather est située près de la baie de Lituya en Alaska. Il s’agit donc d’une zone d’activité sismique qui, toutes les quelques décennies, subit occasionnellement des tremblements de terre considérables. Cependant, celui de 1958 était particulièrement grand. A cela s’est ajouté un autre facteur important : un éboulement qui s’est terminé dans l’eau et a généré une énorme vague jamais vu avant.

Dommages causés par la vague.

La quantité estimée de roches tombées d’environ 900 mètres de haut est d’environ 30 millions de mètres cubes. Une telle folie rock n’a fait que provoquer une vague gigantesque. Bien qu’il n’y ait pas de documentation graphique du moment ou d’outils qui auraient pu l’enregistrer, il existe des preuves ultérieures.

Nous en avons trouvé la preuve des décennies plus tard, lorsque les vestiges de la destruction causée par la vague sont encore visibles. Un coteau voisin a été analysé en 2010 et le changement de végétation qu’il a subi a été découvert. A environ 500 mètres d’altitude, vous pouvez voir un changement important de végétation plus jeune que celle du sommet. Géologues et chercheurs Ils estiment que la vague pourrait atteindre 524 mètres de hauteur.

Diagramme de la façon dont la vague est censée avoir été causée.

Ravageant toute une baie

L’endroit relativement fermé qu’est Lituya Bay n’a pas aidé à atténuer la catastrophe. Être un espace d’eau entouré de terre la vague a emporté dans toute sa splendeur avec tout ce qui était proche, de même, cela lui permettait d’être plus grande en ayant moins d’espace sur les côtés. Il était si grand qu’il a balayé les terres environnantes et a finalement abouti dans le golfe d’Alaska.

La plus grande zone de peuplement à cette époque était Yakutat, une région qui a souffert dommages relativement modérés compte tenu de l’ampleur du séisme et la taille de la vague. On sait qu’un total de trois personnes sont mortes à des kilomètres de la baie, sur l’île de Yakutat, car une partie a fini par être enterrée dans la mer. De retour dans la baie elle-même, deux personnes dans un bateau de pêche ont également été emportées.

La suivante simulation par ordinateur Sur la base de preuves ultérieures, cela nous montre comment l’impact de la vague a été :

