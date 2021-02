Le tremblement de terre de Tokyo aurait pu causer des dommages supplémentaires à la centrale nucléaire de Fukushima

22 févr.2021 10:35:12 IST

Les niveaux d’eau de refroidissement ont chuté dans deux réacteurs de la centrale nucléaire détruite de Fukushima depuis qu’un puissant tremblement de terre a frappé la région le week-end dernier, indiquant d’éventuels dommages supplémentaires, a déclaré vendredi son opérateur. De nouveaux dommages pourraient compliquer davantage le processus de déclassement déjà difficile de l’usine, qui devrait prendre des décennies. Le porte-parole de Tokyo Electric Power Co., Keisuke Matsuo, a déclaré que la baisse des niveaux d’eau dans les réacteurs des unités 1 et 3 indique que les dommages existants à leurs chambres de confinement primaires ont été aggravés par le séisme de magnitude 7,3 de samedi, permettant à davantage d’eau de fuir.

On pense que l’eau qui fuit est restée à l’intérieur des bâtiments du réacteur et il n’y a aucun signe d’impact extérieur, a-t-il déclaré.

En 2011, un puissant tremblement de terre et un tsunami de magnitude 9,1 ont endommagé les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima, provoquant la fonte de trois cœurs de réacteur et la chute de combustible nucléaire au fond de leurs enceintes de confinement primaires.

TEPCO surveillera l’eau et les températures au fond des cuves de confinement, a déclaré Matsuo.

Depuis la catastrophe de 2011, l’eau de refroidissement s’échappe constamment des enceintes de confinement primaire endommagées vers les sous-sols des bâtiments du réacteur. Pour compenser la perte, de l’eau de refroidissement supplémentaire a été pompée dans les réacteurs pour refroidir le combustible fondu restant à l’intérieur. La récente baisse des niveaux d’eau indique que plus d’eau qu’avant s’échappe, a déclaré TEPCO.

Plus de 180 personnes ont subi pour la plupart des blessures mineures à la suite du tremblement de terre de samedi, selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Le séisme a également provoqué des glissements de terrain, endommagé des maisons et une ligne de train à grande vitesse, et provoqué des perturbations généralisées de l’approvisionnement en électricité et en eau.

TEPCO a initialement signalé qu’il n’y avait pas d’anomalie à l’usine du tremblement de terre de samedi.

Matsuo a déclaré que le niveau de l’eau de refroidissement avait chuté de 70 centimètres dans la chambre de confinement primaire du réacteur de l’unité 1 et d’environ 30 centimètres dans l’unité 3. TEPCO n’a pas été en mesure de déterminer une baisse dans l’unité 2 car des indicateurs ont été retirés pour se préparer. pour l’élimination des débris fondus, dit-il.

Des fuites accrues pourraient nécessiter le pompage de plus d’eau de refroidissement dans les réacteurs, ce qui entraînerait une plus grande quantité d’eau contaminée qui serait traitée et stockée dans d’énormes réservoirs à l’usine. TEPCO affirme que sa capacité de stockage de 1,37 million de tonnes sera pleine l’été prochain. La recommandation d’un groupe gouvernemental de le relâcher progressivement dans la mer a fait face à une opposition farouche de la part des résidents locaux et une décision est toujours en suspens.

Dans le même temps, la Haute Cour de Tokyo a tenu vendredi le gouvernement ainsi que TEPCO responsables de la catastrophe nucléaire de 2011, ordonnant aux deux de payer environ 280 millions de yens (2,6 millions de dollars) en compensation à plus de 40 plaignants contraints d’évacuer vers Chiba, près de Tokyo, pour leurs moyens de subsistance et leurs maisons perdus.

La décision de vendredi annule une décision antérieure du tribunal du district de Chiba qui excluait le gouvernement de sa responsabilité. Le juge Yukio Shirai a déclaré que le gouvernement aurait pu prévoir le risque d’un tsunami massif et prendre des mesures après une évaluation à long terme en 2002 des activités sismiques.

Les avocats représentant les plaignants se sont félicités de la décision et ont déclaré qu’elle affecterait d’autres affaires pendantes.

«L’affaire soulève la question de savoir si nous devrions tolérer une société qui donne la priorité aux activités économiques sur la vie et la santé des gens», a déclaré Izutaro Mangi, un avocat représentant les plaignants.

.

