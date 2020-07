Le travail dans la clé de la startup au sein d’une multinationale, avec Juan Baixeras, VP Country Manager d’Audible (Ctrl Z, 1×01)

La technologie peut être vue comme une fin en soi: la passion que nous partageons de voir chaque avancée, chaque nouvelle gamme de produits, chaque objet traditionnel réinventé grâce à la mise en œuvre technologique dont nous jouissons pour nous-mêmes, l’observer et en parler. D’autre part, la technologie peut également être considérée comme un outil transversal pour s’améliorer et se développer professionnellement.

De ce dernier va ‘Ctrl Z’, un podcast de Xataka en collaboration avec l’ISDI, la principale école de commerce dans la transformation des entreprises et des personnes à l’ère numérique. Dans ce podcast, nous parlons de digitalisation, business, entrepreneuriat et intrapreneuriat près de Rodrigo Miranda, associé et directeur de l’ISDI, et Juan Baixeras, VP Country Manager chez Audible, en tant qu’invité expert.

Avec eux, nous parlons de leur carrière et de leurs connaissances pour évoluer professionnellement dans notre carrière professionnelle. Présentation de l’épisode, un serveur, Javier Lacort; et en production, Santi Araújo.

Écoutez et abonnez-vous à «Ctrl Z»

Depuis cette même page, vous pouvez écouter le premier épisode, mais vous pouvez également vous rendre sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts pour vous abonner directement à partir de là et y recevoir chaque nouveau chapitre.

Transitions et une notion de base en tête

Rodrigo Miranda.

Dans ce premier épisode, nous discutons avec Juan de sujets qui entourent sa carrière professionnelle et sa position actuelle alors qu’ils traitent de l’entrepreneuriat avec leurs propres projets et de l’intrapreneuriat pour prospérer dans cette carrière.

Depuis Qu’est-ce que ça fait de lancer un produit qui n’est pas encore implanté dans un pays ou même en tant que genre?, comme c’est le cas des livres audio en Espagne; même comment il est pratiquement de travailler dans une startup comme Audible qui fait partie d’une grande multinationale comme Amazon.

Avec lui et Rodrigo nous avons parlé des compétences de base à entreprendre ou intrapreneur mi-2020, de l’importance des transitions pour passer à un nouveau rôle dans une entreprise ou pour changer d’entreprise pour se développer professionnellement, ou encore pourquoi aller à vélo, mais pas Cela peut sembler une excellente astuce de productivité.

Chaque mois un nouveau chapitre

Et rappelez-vous: chaque mois, vous verrez un nouveau chapitre de ‘Ctrl Z’ publié dans lequel nous avons réuni un partenaire ISDI et l’un de ses professeurs experts en entrepreneuriat et intrapreneuriat pour parler de digitalisation et de business.

Merci de nous accompagner! Et jusqu’au mois prochain.