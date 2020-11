Le travail commence sur la saison 13 de Doctor Who

Si vous avez envie de retourner dans le TARDIS, vous avez de la chance, alors que les travaux commencent pour la 13e saison de Doctor Who.

Eh bien coupable, si 2020 a eu quelque chose, c’est sans doute l’annulation de nombreuses séries ou le retard de celles-ci. Par conséquent, à chaque fois que l’on annonce un nouveau retour au tournage, ou de nouvelles dates de sortie, c’est presque pour déboucher une bouteille de champagne. Et il semble que les fans de science-fiction vont devoir en déboucher un gros, puisque le travail a déjà commencé sur le 13 saison de Doctor Who.

Comme on peut l’extraire des propos du portail Entertainment Weekly, les producteurs de la série travaillent déjà sur ce que serait le scénario de cette nouvelle saison. Jodie Whittaker sera donc à nouveau le médecin dont nous avons tous besoin et que nous aimons tous. Mais nous craignons que tout ne soit pas une bonne nouvelle, coupable. Et c’est que le Covid est toujours là et c’est une réalité dont il faut tenir compte.

Pour la même raison, cette nouvelle saison n’aura que huit épisodes, au lieu des onze auxquels nous sommes habitués. Un petit prix à payer afin de maintenir la sécurité des acteurs et de toute l’équipe.