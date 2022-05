Le travail a commencé sur Spider-Man 4, qui verra le retour de Tom Holland, Zendaya et Jon Watts

Le président de Sony, Tom Rothman, a fourni une mise à jour prometteuse sur le développement d’un Spider-Man : Sans retour suivi. S’adressant à Deadline à propos de l’avenir du studio et de leur liste à venir, Rothman a déclaré qu’ils « espéraient travailler sur le prochain film de Spider-Man » bientôt, et que le plan est pour Tom Holland, Zendaya et le réalisateur Jon Watts de revenir pour plus d’aventures avec notre sympathique web-slinger de quartier.

« Inexploré, Jumanji, Spider-Man. Nous avons notre activité Marvel, qui se divise en trois tranches. Il y a les films Spider-Man, et nous travaillons actuellement sur deux suites de Spider-Verse à notre film d’animation primé aux Oscars, avec Lord et Miller. Nous espérons travailler sur le prochain film de Spider-Man.

Vu le succès monumental de Spider-Man : Sans retour, qui a maintenant rapporté plus de 1,8 milliard de dollars dans le monde, il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que Sony prévoit une nouvelle sortie pour le personnage. Mais il est néanmoins agréable d’entendre qu’ils espèrent faire avancer le projet le plus tôt possible.

En ce qui concerne le retour de Jon Watts, Tom Holland, Zendaya et le reste du gang Spider-Man, Rothman avait ceci à dire concernant les plans de Spiderman 4 et le reste de l’univers Sony Marvel.

« Tout ce groupe, nous l’espérons. Ensuite, il y a des films que je qualifierais d’accessoires à l’univers de Spider-Man. C’est Kraven, que nous tournons actuellement, et Madame Web, que nous commencerons au printemps sous la direction de SJ Clarkson. Et puis il y a beaucoup de personnages Marvel qui sont autonomes. Quand j’ai repris Sony, on m’a dit, oh, Sony n’a pas d’adresse IP. Pas vrai. Nous avions en fait une propriété intellectuelle fantastique. Nous devions juste nous concentrer dessus. »

Donc, avec Rothman espérant récupérer à la fois Tom Holland et Zendaya pour Spiderman 4 et considérant comment Spider-Man : Pas de retour à la maison terminé, nous pouvons supposer en toute sécurité que la conclusion d’effacement de la mémoire ne durera pas trop longtemps …

Spider-Man : Pas de retour à la maison Voit le multivers déchaîné sur le MCU

Sorti en fin d’année dernière, Spider-Man : Sans retour a été un énorme succès financier et critique, et trouve Peter Parker de Tom Holland qui lutte pour vivre avec son identité secrète révélée. En désespoir de cause, il se tourne vers son ami et collègue super-héros, le docteur Strange, demandant au maître des arts mystiques d’utiliser sa magie et de faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Grâce à la tristement célèbre incapacité de Peter à arrêter de parler, le sort tourne mal, ouvrant le multivers et permettant à plusieurs héros et méchants d’avant Spider-Man franchises pour entrer dans l’univers cinématographique Marvel.

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Sans retour met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker AKA Spider-Man aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau et Marisa Tomei. Le film ramène également plusieurs acteurs et personnages des précédentes itérations de Spider-Man, notamment Jamie Foxx dans Electro, Willem Dafoe dans The Green Goblin, Alfred Molina dans Doctor Octopus et, plus excitant encore, Andrew Garfield et Tobey Maguire dans des versions variantes de Peter. Parker.