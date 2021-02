Le tranquillisant pour chevaux apparaît comme une drogue de rue nouvelle et mortelle aux États-Unis

Un tranquillisant pour chevaux apparaît de plus en plus comme une drogue de rue aux États-Unis, et il est maintenant impliqué dans près d’un tiers des surdoses mortelles d’opioïdes à Philadelphie, selon une nouvelle étude.

Le médicament tranquillisant, appelé xylazine, n’est pas considéré comme un opioïde, mais on le trouve souvent en mélange avec les opioïdes héroïne ou le fentanyl, une combinaison parfois appelée «tranq dope», selon l’étude publiée mardi 2 février dans la revue Prévention des blessures .

Les chercheurs ont constaté que la détection du médicament lors des examens post-mortem a fortement augmenté au cours de la dernière décennie chez les personnes décédées d’une surdose d’opioïdes à Philadelphie.

Les résultats suggèrent que «l’épidémie d’opioïdes à travers les États-Unis continue d’évoluer», ont écrit les auteurs. Ils disent que les décès par surdose impliquant la xylazine peuvent être sous-déclarés dans le pays parce que les laboratoires ne les testent pas toujours. Les auteurs demandent une surveillance accrue de l’abus de xylazine aux États-Unis, ainsi que de ses conséquences sur la santé.

En relation: 10 faits intéressants sur l’héroïne

Tranquillisant animal

La xylazine est un sédatif utilisé en médecine vétérinaire, en particulier chez les chevaux. Aux États-Unis, il n’est pas approuvé pour une utilisation chez l’homme et est connu pour provoquer des effets secondaires potentiellement dangereux chez les humains, y compris pression artérielle et une fréquence cardiaque ralentie.

Les utilisateurs de drogues illicites à Porto Rico prennent de la xylazine avec des opioïdes depuis le début des années 2000, et plus récemment, elle est apparue dans l’approvisionnement en drogues illicites dans les départements de la santé continentaux des États-Unis. Maryland , Ohio et Michigan ont tous signalé plusieurs cas de décès par surdose impliquant la xylazine au cours des deux dernières années. Mais dans l’ensemble, la recherche sur la xylazine dans l’approvisionnement en drogues illégales aux États-Unis est très limitée.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont analysé les données sur les décès par surdose à Philadelphie de 2010 à 2019. Plus précisément, ils ont examiné les décès non intentionnels impliquant l’héroïne ou le fentanyl, deux types de opioïdes .

Ils ont constaté qu’entre 2010 et 2015, la xylazine a été détectée dans seulement 2% de ces décès par surdose. Mais en 2019, ce chiffre était passé à 31%.

De plus, les données sur les saisies de drogues illégales de la US Drug Enforcement Administration suggèrent que la xylazine apparaît de plus en plus dans les échantillons «polytoxicomanes», qui contiennent de l’héroïne ou du fentanyl avec d’autres drogues. Entre 2010 et 2013, aucun des échantillons polytrogènes testés dans les laboratoires de l’agence ne contenait de xylazine, mais en 2019, 25% contenaient le médicament.

Les études sur les effets sur la santé de la xylazine associée à des opioïdes sont limitées, mais certaines recherches suggèrent que le mélange peut augmenter le risque d’opioïdes mort par surdose .

Pourtant, les chercheurs notent que leur étude n’a pas pu déterminer quel médicament ou quelle combinaison de médicaments était impliqué dans les décès par surdose de Philadelphie.

On ne sait pas non plus exactement pourquoi la xylazine est ajoutée à l’approvisionnement en médicaments aux États-Unis et si les personnes qui ont fait une surdose ont pris sciemment le médicament. Certains groupes de discussion à Philadelphie ont constaté que les personnes qui consomment des drogues illégales rapportent que la xylazine fait durer plus longtemps les effets des opioïdes, ont déclaré les auteurs.

Les auteurs ont conclu qu ‘«une étude plus approfondie est nécessaire pour comprendre les effets synergiques de

l’utilisation du fentanyl et de la xylazine par les humains et pour mieux contextualiser les raisons de son utilisation aux États-Unis. « Et chaque fois que possible, les juridictions sanitaires devraient systématiquement tester le médicament, ont-ils déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.