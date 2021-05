«Enseigner aux enfants que s’embrasser, quand il n’a pas été établi si les deux parties sont disposées à s’engager, n’est pas OK?

Disneyland est critiqué pour son tour de Blanche-Neige, qui comprend un baiser non consensuel.

Comme vous le savez, Blanche-Neige parle d’une princesse empoisonnée par une reine maléfique. Après avoir mordu dans une pomme empoisonnée, elle tombe dans un sommeil profond et n’est réveillée que par un baiser de son véritable amour, le prince charmant.

La semaine dernière, le légendaire parc à thème a rouvert pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus et, bien que fermé, Disney a amélioré le trajet Enchanted Wish de Blanche-Neige.

Le manège, qui s’appelait auparavant Snow White’s Scary Adventures, est l’une des attractions originales de Fantasyland et sa mise à jour comprend une nouvelle technologie audio et visuelle. Il présente également une reconstitution du baiser entre Blanche-Neige et le prince charmant.

LIRE LA SUITE: Disney lance la nouvelle collection Pride 2021

Le trajet de Blanche-Neige à Disneyland est critiqué pour avoir inclus un baiser non consensuel. Image: Mark Ashman / Parcs Disney via Getty Images, Disney

Katie Dowd et Julie Tremaine ont examiné le nouveau trajet pour SFGate.com et ont conclu que le baiser n’aurait pas dû être inclus.

L’article disait: «N’avons-nous pas déjà convenu que le consentement dans les premiers films de Disney est un problème majeur? Qu’enseigner aux enfants que les baisers, quand cela n’a pas été établi si les deux parties sont disposées à s’engager, n’est pas OK? comprendre pourquoi le Disneyland de 2021 choisirait d’ajouter une scène avec des idées si démodées de ce qu’un homme est autorisé à faire à une femme, d’autant plus que l’entreprise met actuellement l’accent sur la suppression des scènes problématiques de manèges comme Jungle Cruise et Splash Mountain.

« Pourquoi ne pas ré-imaginer une fin en accord avec l’esprit du film et la place de Blanche-Neige dans le canon de Disney, mais cela évite ce problème? »

L’article a déclenché un long débat sur la question de savoir si le baiser de Blanche-Neige et du prince charmant a sa place en 2021.

les gens disent que le baiser de Blanche-Neige soulève des «problèmes de consentement» et je suis sur le point d’appuyer sur le gros bouton rouge – sarah m. albers ☠️ (@sarahmalbers) 3 mai 2021

Oh mon Dieu que je viens de réaliser SI VOUS PENSEZ QUE LE PRINCE KISSING SNOW WHITE SANS CONSENTEMENT ÉTAIT TROP LOIN, VOUS NE GÉRERZ JAMAIS CE QUI SE PASSE DANS L’HISTOIRE ORIGINALE DE LA BEAUTÉ AU SOMMEIL. – Le cerf queer🏳️‍🌈🦌 (@MaddieDoereyme) 3 mai 2021

C’est un conte de fées effrayant AF, comme tant d’autres, mais distinguer ce morceau, c’est comme pointer une anguille sans voir tout le marais sombre et humide. – ara wilson (@arawilson) 3 mai 2021

Maintenant, le trajet de Blanche-Neige à Disneyland est critiqué parce que le prince charmant embrasse la princesse endormie sans son consentement. Le nouveau dogme rend vraisemblablement également illégal pour les parents d’embrasser des enfants endormis, un homme d’embrasser sa femme endormie. https://t.co/OASDHxHtMJ pic.twitter.com/wLFkGpJxd4 – Mères de fils (@ Mothersofsons1) 3 mai 2021

Pour défendre Blanche-Neige, le prince ne pensait PAS qu’il embrassait une femme endormie sans son consentement … il pensait qu’il embrassait le cadavre de quelqu’un qui était mort depuis un an. – Matt Prigge (@mjpmke) 3 mai 2021

Amende. Ne l’embrasse pas. Laissez-la mourir. Comme c’est embarrassant d’être un gaucher. Le prince l’embrassa sans consentement. https://t.co/ZsxgH5ibuM – Nippy Krankie💎 (@NKrankie) 3 mai 2021

Disney n’a pas commenté les réactions négatives entourant le trajet de Blanche-Neige, cependant, ils sont en train de réviser d’autres manèges problématiques. Plus tôt cette année, Disney a annoncé qu’il allait repenser The Jungle Cruise en raison de sa représentation néfaste des peuples autochtones. Splash Mountain est également en cours de révision pour éliminer les stéréotypes racistes. Le nouveau manège sera plutôt inspiré du film Disney 2009 La princesse et la grenouille.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂